Kortslutning om Ernst & Young og Shabana Rehman

Shabana Rehman har tilbakevist beskyldningene som Jakob Øglænd i Ernst & Young fremfører i sitt notat om Født Fri. Jeg har evaluert notatet og konkludert med at det ville fått strykkarakter som bacheloroppgave i mitt økokrimfag ved Handelshøyskolen BI.

Av Petter Gottschalk, professor ved BI og forfatter av boken Strategisk gransking

Asbjørn Rachlew skriver i sin doktoravhandling at tidligere politietterforsker Øglænd er en av hans to beste venner.

Han skriver et innlegg i Nettavisen onsdag til forsvar for Øglænd under overskriften «Relevant artikkel, men feil inntrykk». Den overskriften kunne også passet her.

Kortslutningen til Rachlew går ut på at justismord og annen kriminalitet kan bagatelliseres dersom overgriperen i ettertid har lært av sine feil og bidratt til at andre lærer av feil vedkommende har gjort.

Det minner meg om Bergens rikeste mann som syntes synd på en kvinne som hadde underslått penger i et idrettslag. Han kontaktet politiet og sa at han hadde refundert beløpet til idrettslaget, hun angret og derfor kunne politiet henlegge saken.

Heldigvis er det ikke slik for vinningskriminelle, mordere, narkolangere eller politifolk som er ansvarlige for justismord her i landet. Det burde landets ledende avhørsekspert ha tenkt på før han satte seg ved tastaturet.

