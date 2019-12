Kostymekledde Disney-ansatte befølt på jobb

En rekke av de kostymekledde ansatte ved Disneyworld i Florida melder om at de har blitt utsatt for både beføling og overgrep på jobb.

Tre kvinnelige ansatte som spiller henholdsvis Mikke Mus, Minni Mus og Donald Duck i parken har vært involvert i flere uønskede hendelser den siste måneden.

Kvinnene inni kostymene hevder at noen av parkens besøkende har tatt på dem upassende, ifølge Orlando Sentinel.

– Alle skal føle seg trygge på jobben, og vi oppfordrer våre ansatte til å stå frem i enhver ubehagelig situasjon, sier Disney-talskvinnen Andrea Finger i en uttalelse.

Les også: Disney-stjernen Maitland Ward Baxter går til pornobransjen

Nakkeskade

En kvinne som til daglig spiller Mikke Mus dro til sykehuset med nakkeskader forårsaket av en bestemor. Den eldre kvinnen skal ha klappet på hodet til karakteren fem ganger, og fikk med det kostymets hode til å gli nedover og belaste nakken hennes.

Kvinnen fortalte etterforskerne at hun ikke trodde turisten forårsaket skaden med vilje, og sheriffens kontor konkluderte med at dette var en sivil sak - ikke en kriminalsak.

Les også: Disneys nye strømmetjeneste går rett i strupen på Netflix

Bestemorens familie sa at de ikke ble gjort oppmerksom på skaden som den ansatte ble påført før de ble kontaktet av den amerikanske avisen, og la til at kvinnen hadde klappet Mikke Mus for å bevise for hennes to år gamle barnebarn at han ikke trengte å være redd for den høyt elskede figuren.

Familien påpeker også til Sentinel at de var usikre på hvor mye kontakt de kunne ha med Mikke og vennene hans, ettersom personalet inni kostymene delte ut både klemmer og high-fives til de besøkende.

Knep i brystet

Samme dag poserte en 36 år gammel Disney-ansatte i Minni Mus-kostyme sammen med en mann og hans kone fra Minnesota. Mens den ansatte ga mannen en klem, knep han tre ganger i brystet hennes, ifølge rapporter fra sheriffens kontor i Orange County.

Les også: «Star Wars»-skuespiller Daisy Ridley langer ut mot Trump

Den samme mannen skal også ha brutt parkens regler dagen i forveien, uten at verken sheriffens kontor eller Disney selv har ønsket å utbrodere hva denne episoden besto i. Disney har likevel bannlyst mannen fra parken.

– Vi tilbyr flere ressurser for å beskytte våre ansattes velvære, inkludert advokatfullmektiger i parkene som kan respondere, og være tilgjengelige for dem om nødvendig, forteller Finger.

Prøvde å komme seg unna

Det tredje tilfellet der en ansatt har blitt utsatt for uønsket oppførsel er en 18 år gammel kvinnelig ansatt i Donald Duck-kostyme som ble spurt av en kvinne i 60-årene om det var greit med et kyss. Donald var enig, men situasjonen eskalerte da kvinnen i tillegg begynte å ta og gripe tak i karakterens armer, bryst, mage og ansikt.

Les også: Maitland Ward Baxter: – Porno er bedre betalt

18-åringen skal ha forsøkt å komme seg unna, men kvinnen fulgte etter og prøvde frenetisk å ta på innsiden av kostymet. Kvinnens familie oppfattet til slutt situasjonen, og skilte de to. I rapporten forteller 18-åringen at hun ikke ønsket å ta saken til retten, ettersom hun oppfattet kvinnen som dement.

Sentinel publiserte også i september et dypere innblikk i de fysiske og verbale overgrepene som ansatte i temaparken tidvis blir påført av besøkende - mishandling som mange møter i tjenestebransjen, ifølge eksperter.