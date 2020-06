Kraftig brann i avfallsanlegg: - Røyken er giftig

Brannvesenet har ikke kontroll på en kraftig brann i avfallsanlegget Bjorstaddalen i Skien.

Saken oppdateres.

Politiet melder om brannen på Twitter.

- Det er spredningsfare inne på deponiet. Det ligger litt for seg selv, slik at det er ikke noe fare for andre bebyggelser per nå, forteller operasjonsleder Anne Meyer i politiet til Nettavisen.

- Brannvesenet er på stedet og foretar slukking. Det er mye røyk og røyken er giftig, forteller hun.

Ifølge Telemarksavisa brenner det kraftig og røyk ses på lang avstand fra anlegget.

På Twitter oppfordrer politiet folk til å holde dører og vinduer lukket.