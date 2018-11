Frykter at bilverksted i Oslo brenner helt ned til grunnen

Et bilverksted på Økern i Oslo brenner kraftig. - Vi har ikke kontroll på brannen enda, sier politiet.

Saken oppdateres.



Det pågår full evakuering for øyeblikket i bygget, hvor bilverkstedet holder til.

- Vi fikk en melding om brann kl. 13.06. Det var et bilverksted som var i full fyr, så vi har evakuert alle med samme adressat i bygget som omfatter et dekksenter og treningssenter, sier operasjonsleder Tor Jøkling til Nettavisen.

Det ble også hørt flere smell fra bygningen som brenner.

– Vi snakker om smell og ikke eksplosjoner. Det kan muligens stamme fra bildekk som brenner og bilruter som blir utsatt for kraftig varme, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet melder at de iverksetter trafikale sperringer rundt åstedet, og at bilister må velge en alternativ kjørerute.



- Krysset Økern Torgvei/Økernveien er nå sperret av, forteller Jøkling.

Brannvesenet frykter at verkstedet kan brenne ned, og jobber for å unngå at brannen sprer seg til nabobygg. Flere bedrifter er nå evakuert, men ingen er skadet. Vi sperrer krysset Økern Torgvei/Økernveien