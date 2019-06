Kraftig brann i flere garasjer i Oslo

Beboere i nærheten bes om å holde vinduer og dører lukket.

Saken oppdateres.

Har du tips eller bilder? Send til 02060@nettavisen.no

Det brenner relativt kraftig i flere garasjer i Olasrudveien i Oslo, det melder Oslo politidistrikt på Twitter.

Beboere i området bes om å holde vinduer og dører lukket.

Oslo 110-sentral skriver på Twitter at det skal brenne kraftig i tre-fire garasjer, og at de har startet slukking.

- Det brenner i et garasjeanlegg med cirka ti garasjer. Foreløpig er det ikke alle som brenner, men dette er en sammenhengende bygning. Brannvesenet har satt begrensende tiltak for å forsøke at den ikke skal spre seg til de andre, sier vaktkommandør i Oslo brannvesen, Rune Elstad til Nettavisen.

Han opplyser at brannvesenet ikke har kontroll på brannen enda.

- Det er hus som ligger rett vi, der har vi også satt begrensende tiltak som gjør at vi håper og tror at brannen ikke sprer seg dit, sier Elstad.