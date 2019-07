Kraftig brann i omsorgsbolig

Det brenner kraftig i flere leiligheter på Kvinesdal omsorgssenter i Vest-Agder. Syv leiligheter er totalskadd i brannen.

Saken oppdateres.

Politiet skriver at det ifølge ansatte er kontroll på personer som bor i leilighetene.

- Det er full fyr i flere leiligheter. Ansatte på stedet sier de har kontroll på personene som bor i leilighetene, og at det jobbes med å begrense skadene, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB.

Evakuering

Klokken 17.48 skriver politiet at det er brann i 7 leiligheter og at bygningen er totalskadd. En time senere er det kontroll på brannen, melder politiet.

- Flammene er slått ned og det er ikke fare for spredning til andre bygg. Det ryker mye fra bygget ennå. Brannen er begrenset til leilighetsbygget hvor brannen startet.

Innsatsleder Geir Ljungqvist sier til Lister24 at alle nærliggende leiligheter er blitt evakuert.

- Det er sendt ressurser fra Mandal, Kvinesdal, Kvinlog , Lyngdal og Flekkefjord, opplyser brannvesenet i Agder tidligere på Twitter.

Det er ikke meldt om personskader.

Beboere tas hånd om

Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) sier til NTB at det er opprettet en gruppe som tar hånd om dem som bor i leilighetene, og at det blir ordnet med soveplass.

– Det blir tatt hånd om. Det holder de på med nå, sier han.

Ifølge Kvinlaug er brannen «omfattende».

– Brannvesenet har hendene fulle. De prøver nå å sikre at den ikke sprer seg ytterligere, sier han.

Politiet anbefaler beboere i Kvinesdal sentrum å lukke vinduer og dører på grunn av vinden og den kraftige røykutviklingen.

Den første meldingen kom fra politiet klokken 17.01.

- Melding om brann i leilighet i Kvinesdal omsorgssenter, Stadionvegen. Nødetatene på veg til stedet.