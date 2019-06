Kraftig brann i Oslo

Alle nødetatene har rykket ut til en kraftig brann på Carl Berner i Oslo. En person skal være pågrepet av politiet.

Saken oppdateres!

Oslo-politiet skriver på Twitter at det brenner kraftig i et hus i Hasleveien og at det er mye røyk på stedet.

Ifølge Dagbladet har politiet pågrepet en person etter brannen. Det søkes også etter to personer til.

Ikke gjort rede for alle

Ifølge vaktkommandør i brann- og redningsetaten, Morten Grimstad er hele syv biler på stedet.

- Det er fortsatt personer som det ikke er gjort rede for, utover det vet vi ingenting. Nå har vi røykdykkere som akkurat har gått litt forsiktig inn, sier Grimstad til Nettavisen.

Ifølge VG har brannmannskapene gjennomsøkt én etasje uten å finne noen personer der, men er ikke ferdig med søket andre etasje.

Han forteller at det er en risiko for spredningsfare, men at brannvesenet enn så lenge har kontroll.

- Det er noen bygg som ligger inntil huset, men vi har noen som passer på det også, forklarer han.

KONTROLL: Det har brent kraftig i en enebolig på Carl Berner i Oslo. Brannmannskapene har kontroll over brannen nå. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Hoppet ut av vinduet

Flere beboere skal ha evakuert seg selv, ifølge politiet.

- Det er observert tre personer som har hoppet ut av huset, en av disse har stukket av, så vi har ikke full oversikt over hvor mange som har vært i huset, men det er ikke funnet noen andre der, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Huset er en eldre enebolig i tre som i utgangspunktet skal være ubebodd, men ifølge politiet kan det være personer fra rusmiljøet som har hatt tilhold der. Politiet har en hundepatrulje på stedet som leter etter den tredje personen som ble observert.

- Det kommer også flere smell fra huset, noe som skyldes flere små gassbeholdere, men de er ufarlige, sier han.

Brannvesenet har begynt slukningsarbeidet og skal ha kontroll over brannen.

Politiet ber beboere i nærområdet om å holde vinduer og dører lukket på grunn av mye røyk i området.