Kraftig eksplosjon på hydrogenstasjon i Sandvika

Det har skjedd en eksplosjon på hydrogenstasjonen ved Sandvika Storsenter.

Saken oppdateres.

Like over klokken 17.30 meldte Oslo politidistrikt at nødetatene var på vei til en bensinstasjon ved Sandvika Storsenter etter meldinger om en eksplosjon.

Klokken 17.46 bekrefter politiet at det har skjedd en eksplosjon på bensinstasjonen. Stasjonen er en hydrogenstasjon.

E18 ved Sandvika er stengt i begge retninger på grunn av eksplosjonsfare, det melder Veitrafikksentralen på Twitter. Også E16 blir stengt ved Bjørnegårdtunnelen.

RØYKUTVIKLING: Det er fremdeles stor røykutvikling på stedet etter brann ved en hydrogenstasjon i Sandvika. Foto: Kristoffer Hagen (NTB scanpix)

Veitrafikksentralen anbefaler omkjøring via E134 Oslofjordtunnelen eller via Hokksund riksvei 35 dersom man kjører på E18. Ifølge Veitrafikksentralen kan det ta tid før veiene åpnes igjen.

Det er satt opp flere trafikale sperringer på E18, det melder Oslo politidistrikt på Twitter. Dette gjelder også nærliggende tunneler og gangveier. Veitrafikksentralen bistår med å varsle om omkjøringer.

Nettavisens kommersielle innholdssjef Thomas Gulbrandsen var ute på løpetur da han hørte et voldsomt smell ved Kadettangen, noen få hundre meter fra ulykkesstedet

- Det dannet seg raskt en stor røyksky ved politistasjonen i Sandvika, og da han kom frem til hydrogenstasjonen, stod den i full fyr. Politiet beordret skuelystne på nedsiden av broen mellom Kadettangen og politihuset om å trekke tilbake grunnet eksplosjonsfare, sier Guldbransen.

Operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo politidistrikt sier til NTB at politiet foreløpig ikke vet hva som har forårsaket eksplosjonen, men bekrefter at den fant sted inne på hydrogenstasjonen.

Det er ikke kommet inn meldinger om personskader.

– Vi har ikke fått meldinger om noen skadde. Det er vi glade for, sier Silju.

En familie Budstikka har snakket med, forteller at airbagen på bilen ble utløst i forbindelse med eksplosjonen da de kjørte forbi.

Politiet jobber nå med å sette en god sikkerhetsavstand på stedet etter anbefaling fra brannvesenet. Det er per nå ikke meldt om noen skadde.