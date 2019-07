Kraftig jordskjelv i California - Los Angeles ristet

Jordskjelv målt til 6,4 har rammet Ridgecrest, men skjelvet kunne også kjennes i Los Angeles og Las Vegas.

LOS ANGELES (Nettavisen): Et kraftig jordskelv rammet Ridgecrest i California torsdag. Skjelvet ble målt til 6,4, og det har også vært rapportert om flere etterskjelv.

Jordskjelvet er det største i Sør-California siden 1994 .Enn så lenge er det ikke meldt om personskader, men bygninger skal ha fått skader som følge av skjelvet, melder CNN.

Ridgcrest ligger nesten 250 kilometer unna Los Angeles, men man kunne likevel kjenne det i storbyen. Skjelvet skjedde 10:33 lokal tid, 19:33 norsk tid

Nettavisens korrespondent i Los Angeles merket helt tydelig at bygningen ristet, noe som varte i godt over 10 sekunder.

Det har også kommet rapporter at man kunne kjenne skjelvet også i Las Vegas. På sosiale medier renner det inn meldinger fra mennesker i California som opplevde skjelvet.

Det er ikke uvanlig at jordskjelv rammer California. Det er stadig skjelv av en mindre skala, men det er lenge siden et så kraftig jordskjelv har oppstått i området. Det ble først rapportert at skjelvet hadde en styrke på 6,6, men det ble senere nedjustert til 6,4.

Jordskjelvet er det største i Sør-California siden skjelvet i Northridge i 1994. Det ble målt til 6,6, og drepte dusinvis og skapte skader for mange milliarder. Det skjelvet oppstod imidlertid i ett området som var tett befolket, i motsetning til torsdagens skjelv.

Skjelvet skjedde rundt 16 kilometer fra byen Ridgecrest, som har omtrent 29.000 innbyggere