Kraftig nedgang i antall koronapasienter på sykehus og i respirator

Veldig positive tall fra norske sykehus.

Nye tall fra Helsedirektoratet viser en markant nedgang både i antall pasienter innlagt på sykehus med korona, og pasienter på respirator.

Det var tirsdag 78 personer i respirator, ned fra 83 dagen før. På lørdag var det til sammenligning hele 98 personer i respirator.

Det vil si at antall respiratorpasienter er redusert med 20 prosent siden helgen.

Også de vanlige innleggelsene opplevde en kraftig nedgang tirsdag: ned fra 314 til 277 pasienter, viser de siste tallene.

Færre får sykdommen påvist

Det var ved midnatt registrert 5.863 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 105 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 223 tilfeller, noe som er langt lavere enn hva som har vært normalen i det siste.

Det er fortsatt slik at testkapasiteten er et betydelig begrensende element for å finne ut hvor mange som er smittet.

