Kraftig økning i  alvorlige voldssaker mot barn - og det går verst utover de minste

I koronaåret 2020 var det var en reduksjon i antall anmeldte lovbrudd til politiet over hele Norge i fjor. Men når det gjelder tall mot barn, viser pilene motsatt retning.

I 2020 startet politidistriktene etterforskning i 53 saker som omhandler alvorlig vold mot barn. Det er en økning på 36 prosent fra 2019, da tallet var 39 saker, skriver NRK.

Riksadvokaten har pålagt politidistriktene å rapportere inn til Kripos om saker der barn er lagt inn akutt på sykehus med alvorlige skader, og man mistenker at barnet er utsatt for vold. Det kan dreie seg om at fra bruddskader i kroppen til hjerneskader, skriver NRK videre.

38 av de 53 sakene gjaldt barn under to år. Sju av disse sakene dreier seg om barn mellom 2–6 måneder. 12 av sakene i fjor omhandler barn mellom 0–2 måneder.

Stor økning av seksuelt misbruk av barn

Også antallet saker som omhandler seksuell omgang med og voldtekt av barn under 14 og under 16 år, har begge økt markant sammenlignet med 2019. Det viser tall Politidirektoratet har offentliggjort.

Antall anmeldelser av seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år økte med 69 saker, en økning på 9,6 prosent, og for barn mellom 14 og 16 år var det 58 flere slike saker, en økning på 15,3 prosent. Politiet anmeldte 146 flere saker for befatning med overgrepsmateriale og pornografi, en økning på 15,2 prosent, ifølge NTB.

– Barna er i mindre grad på sine vanlige arenaer hvor slike forhold kan avdekkes. Videre tar det generelt lang tid før fornærmede forteller om vold og overgrep. Økt fokus på denne tematikken – særlig under pandemien – kan forhåpentlig bidra til at flere tør å fortelle og søke hjelp, men vi er bekymret for mørketall her, sier politidirektør Benedicte Bjørnland om tallene over anmeldelsene for vold og overgrep i nære relasjoner, til NTB.

Samtidig er det ellers en markant nedgang med 7 prosent for vold og seksuallovbrudd, men det har likevel vært 1,9 prosent flere anmelder for seksualforbrytelser alene.

Smitteverntiltak har gitt færre vinningslovbrudd

For når det gjelder andre lovbrudd, har det stort sett vært en nedgang fra 2019 mot 2020.

Særlig for vinningslovbrudd har det vært færre anmeldelser, og spesielt tyveri av person på offentlig sted som er redusert med 42 prosent sammenlignet med året før, viser tallene fra Politidirektorat. Nedgangen blir forklart med smitteverntiltak og at folk har holdt seg mer hjemme enn vanlig, skriver NTB.

– Utviklingen antas blant annet å skyldes at pandemitiltakene medførte færre personer i det offentlige rom, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til nyhetsbyrået.

Samtidig har det likevel vært en registrert økning av antall ran med 140 saker, noe som utgjør 17,8 prosent. Politiet i Oslo melder om en betydelig økning i anmeldelser av vold hvor kniv eller andre typer stikkvåpen er tatt i bruk. Det kobles hovedsakelig til miljøer med unge kriminelle.

– Det er sjelden at vi treffer på folk som er helt ukjente for politiet som har væpnet seg med kniv, sier leder Tore Soldal i enhet Sentrum i Oslo politidistrikt til NRK.

