Kraftig økning i coronasmittede: Innfører nye tiltak

Myndighetene holder pressekonferanse om utviklingen.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet holdt felles pressekonferanse for å orientere om coronavirus-situasjonen i Norge. Se pressekonferansen øverst i saken.

Områdedirektør i FHI Geir Bukholm opplyser at det er bekreftet 147 tilfeller av coronavirus i Norge, hvorav 34 nye personer er bekreftet det siste døgnet. Ingen av de smittetilfellene betegnes som alvorlige og smittekilden skal være identifisert for samtlige.

– Vi har nå en intens innsats med smitteoppsporing i samarbeid med kommunehelsetjenesten som er berørt i de enkelte tilfeller, forteller Bukholm.

Til sammen er 89 blitt smittet i forbindelse med reise til Italia, mens fire personer er smittet på reise til Østerrike.

Må holde seg hjemme uavhengig av symptomer

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog sier de nå vil skjerpe tiltakene for å begrense videre smitte.

Helsedirektoratet utvider anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte.

Helsedirektoratet-sjef Bjørn Guldvog nevner spesielt Nord-Italia. Alle som har vært i disse områdene må holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Disse personene må også unngå offentlig transport.

– Det er vanskelig å se på alle de nye som kommer inn uten å sette inn forsterkede tiltak, både av hensyn til dem selv og hensynet av befolkningen forøvrig, sier Guldvog.

– Jeg vektlegger hensynet spesielt til sårbare pasienter, og det er av min oppfatning, i arbeidsgivernes interesse, at vi ikke bringer ny smitte nå de nærmeste ukene på basis av et kjent høyrisikoområde.

Guldvog påpeker at dette gjelder personer som har oppholdt seg i slike områder i løpet av de siste 14 dagene.

– Finn alternativer til håndhilsing

I tillegg oppfordrer Helsedirektoratet til å unngå håndhilsing.

– Jeg anbefaler alle aktører i helse- og omsorgstjenesten nå søker å finne alternative løsninger til håndhilsing. Jeg mener også det er klokt at vi alle i ulike sammenhenger utøver større forsiktighet med håndhilsing og klemming, sier Helsedirektoratet-sjef Bjørn Guldvog.

– Dette er et føre var-tiltak. Det er gjort en vurdering der vi sier at per nå så utgjør ikke dette en stor risiko, men fordi det er kommet opp som tema og vi har nølt, har jeg behov for å si at jeg er helt enig og at vi må bare kjøre i gang.

Over 2000 har blitt testet

Til VG opplyser Folkehelseinstituttet at det store flertallet av de som har blitt testet for coronasmitte har testet negativt.

– Totalt i Norge er det litt over 2000 personer som er testet nå, og som sagt er det 147 som er testet positivt, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til VG.

Han legger til at det er mangel på testmateriale både nasjonalt og internasjonalt, så Norge kan ikke teste helt fritt for viruset.