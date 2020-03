Kraftig popularitetshopp for president Donald Trump i ny måling

En ny måling viser at populariteten til president Donald Trump øker.

NEW YORK (Nettavisen): En ny måling fra Gallup for perioden 13. til 22. mars viser at de som liker jobben president gjør, er opp hele fem prosent fra 44 til 49 prosent.

De positive tallene er en tangering av presidentens beste målinger fra januar og februar i år, i forbindelse med riksrettsprosessen.

Blant Republikanerne er det nå 91 prosent som mener Trump gjør en god jobb, en økning på 1 prosent. Blant de uavhengige er det nå 43 prosent som mener han gjør en god jobb, opp 8 prosent, mens det blant Demokratene er 13 prosent som mener han gjør en god jobb, noe som er opp seks prosent fra forrige måling.

President Donald Trump har i det siste fått en god del kritikk for sin håndtering av koronakrisen i landet, men i den samme målingen kommer det også frem at 60 prosent av de spurte mener Trump gjøre en god jobb med å håndtere koronakrisen i USA.

94 prosent av Republikanerne mener han håndterer krisen på en god måte, mens tilsvarende tall for de uavhengige og Demokratene er på henholdsvis 60 og 27 prosent.