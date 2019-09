Kraftig regnvær ventes på Østlandet

I morgentimene tirsdag ventes et kraftig regnvær på Østlandet. Det er flomfare på gult nivå flere steder i landsdelen.

Det kan komme rundt 20 millimeter regn på en time enkelte steder tirsdag morgen og formiddag, opplyser meteorologene.

Det er blant annet fare for overvann, lokale oversvømmelser og jord- og flomskred der regnbygene treffer. Trolig vil det verste regnværet være overstått i 13-tiden.

Det er dessuten flomfare flere steder. Allerede er det stor vannføring i en rekke elver og høy vannmetning i bakken.

Kan bli godt og varmt

Etter at regnet har gitt seg er det duket for en virkelig gladmelding for flere innbyggere særlig på Østlandet.

- På tirsdagen, etter nedbøren har gitt seg, kan det bli ganske varmt, sa vakthavende i Meteorologisk institutt, Rannveig Eikill, til Nettavisen mandag.

22 grader

Særlig Vestfold og Østfold er ifølge statsmeteorologen heldigst med tanke på de høyeste varmegradene. Mandag morgen hadde yr.no et værvarsel for Fredrikstad på hele 22 grader for tirsdag klokka 17.

- Kanskje snakker vi 18-20 grader på det meste, mener Eikill, men utelukker ikke at temperaturene kan stige ytterligere.

- I bakkant av regnværet på formiddagen kan det bli nokså bra enkelte steder, forteller hun.

På onsdag kommer så restene av orkanen Dorian og sørger for et lite lavtrykk i enkelte deler av Norge. Dermed kan man forvente regn og opptil sterk kuling flere steder i landet.

Nord-Norge får derimot en motsatt effekt, og meteorologene tror de varmeste temperaturene kan inntreffe her på onsdagen.

Østlandet i le



Eikill har derimot flere gode nyheter på lur - i hvert fall om du er fra Østlandet. Etter onsdagen ser det nemlig ut til å bli nokså bra igjen på Sør-Østlandet, men også på Nordvestlandet og i Trøndelag.

- Vestlandet og Nord-Norge får da det meste av nedbør, mens det ser ut som Østlandet kommer litt mer i le og slipper regnet inn mot vest. På Nordvestlandet og Trøndelag ser det også fint ut, men det kan nok komme litt regn inn fra øst i den sistnevnte regionen, forteller meteorologen.

På Sørlandet er det hakket mer usikkert, og man kan fort få litt mer byger ut over uka.

- Det ser ikke ut som de er i like mye le som Østlandet, så det kan fort komme litt regn der fram til og med torsdagen, forteller Eikill.

