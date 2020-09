Kraftig skjerping av koronatiltakene i England

Statsminister Boris Johnson kunngjorde tirsdag en kraftig skjerping av tiltakene i England mot koronaviruset som følge av raskt økende smitte.

– Vi har, som Spania og andre land, nådd et farlig vendepunkt, og vi må agere nå, sa Johnson i en tale til Parlamentet.

Blant annet kunngjorde han at puber, barer og spisesteder må stenge klokka 22, og at så mange som mulig må jobbe hjemmefra for å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset.

Den britiske regjeringen styrer helsepolitikken bare i England, men Johnson sa at han har snakket med førsteministrene i Skottland, Nord-Irland og Wales, og at de vil innføre lignende tiltak.

Verst i Europa

Innføringen av nye restriksjoner skjer dagen etter at myndighetene opplyste at antall nye smittetilfeller nå dobler seg hver sjuende dag og kan nå nærmere 50.000 per dag i oktober om ingenting gjøres for å bremse pandemien. Storbritannia er nå det landet i Europa der flest har dødd av koronaviruset.

Siden pandemiens start er nesten 42.000 mennesker døde etter å ha fått påvist smitte.

Johnson sa at alle nå må bruke munnbind i drosjer så vel som på all offentlig transport, og at antall personer i samlinger som bryllup blir begrenset til 15 mot 30 nå. En plan om at flere kan være til stede på idrettsarrangementer, blir også lagt på is inntil videre.

Kan få bot på nær 120.000 kroner

– Vi kan bare lykkes hvis alle respekterer disse reglene, sa han og kunngjorde samtidig høye bøter til dem som ikke respekterer krav om karantene, og til bedrifter som ikke respekterer de nye reglene.

Blant annet kan de som gjentatte ganger bryter karantene de er pålagt, få en bot på opp til 10.000 pund (nær 120.000 kroner).

Allerede lever flere millioner briter i det nordøstlige England og andre steder under strenge restriksjoner på grunn av lokale utbrudd og smittespredning.

Skoler og butikker åpne

De nye tiltakene er imidlertid langt fra så strenge som under den mye mer omfattende nedstengningen i vår, og Johnson sa han håper inderlig at det ikke blir nødvendig med kraftigere lut.

Han viste til at skoler, universiteter, de fleste butikker og byggeplasser fortsatt vil være åpne, og at så mye som mulig av den økonomiske virksomheten fortsetter som vanlig.

Etter talen i Parlamentet tirsdag ettermiddag skal Johnson holde en TV-sendt tale til befolkningen tirsdag kveld.

I alt er det registrert nærmere 400.000 smittede i Storbritannia, og det er så langt meldt om 41.788 koronarelaterte dødsfall, viser oversikten til Worldometer.

Globalt: Nesten 2 millioner smittede på én uke

Koronapandemien ser ut til å vokse i omfang verden rundt, med et rekordhøyt uketall den siste sjudagersperioden på nesten 2 millioner nye smittede, ifølge WHO.

I uken som ble avsluttet søndag, registrerte Verdens helseorganisasjon (WHO) 1.998.897 nye smittetilfeller globalt.

Det er en økning på 6 prosent fra uken før og det høyeste antall registrerte tilfeller i en enkelt uke siden pandemien startet, opplyser FN-organisasjonen.

Siste ukes økning var størst i Europa og USA, med en oppgang på henholdsvis 11 og 10 prosent fra uken før, ifølge WHO.

Samtidig er antallet nye dødsfall fallende. 37.700 koronarelaterte dødsfall ble registrert i forrige uke, en nedgang på 10 prosent fra uken før.

Siden virusutbruddet først ble kjent i Kina på slutten av fjoråret, har mer enn 31,5 millioner mennesker verden rundt blitt registrert med koronasmitte, og over 970.000 personer med påvist smitte har dødd, viser en oversikt fra Worldometer tirsdag ettermiddag.

Afrikansk og amerikansk lyspunkt

Det var smitteøkning i nesten alle regionene i verden i forrige uke, viser WHOs tall. Mens økningen var størst i Europa, viser tallene som ble lagt fram tirsdag at Afrika skilte seg ut. I forrige uke falt antall nye smittetilfeller med 12 prosent, sammenlignet med uken før.

Nord- og Sør-Amerika står for halvparten av verdens smittetilfeller og 55 prosent av verdens koronarelaterte dødsfall, men forrige ukes nedgang i nye dødsfall, i hovedsak i Colombia, Mexico, Ecuador og Bolivia, utgjorde mye av årsaken til at det globale dødstallet steg mindre enn uken før.

USA og Brasil er de to landene i verden med flest koronarelaterte dødsfall. Begge innrapporterte i forrige uke mer enn 5.000 flere døde.

Europeisk økning

I Europa, der flere land nå opplever en ny smittebølge, steg antall koronarelaterte dødsfall i forrige uke til over 4.000, en økning på 27 prosent fra uken før.

Frankrike, Russland, Spania og Storbritannia hadde den største smitteøkningen i forrige uke, mens Ungarn og Danmark innrapporterte den største relative økningen i antall dødsfall.

