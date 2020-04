Kraftig vind på Østlandet – Oslo-politiet får mange henvendelser

Politiet får mange henvendelser om fallende trær og løse gjenstander som flyr av gårde som følge av det dårlige været i Oslo.

– Det har gått mye i type henvendelser som trær som enten har falt ned eller står i fare for å falle ned, presenninger som har løsnet og takplater som har løsnet, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Mandag er det kraftig vind i Oslo. Det blåser frisk bris med fare for kraftige vindkast innimellom over 20 meter i sekundet. Meteorologisk institutt anbefaler folk å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

Ingen personskader

Det er så langt ikke meldt om ulykker med personskader.

– Våre meldere er stort sett bekymret for et eller annet. Vi vurderer om det er fare for liv og helse. Hvis det er det, så rykker politiet ut på det. Hvis ikke får kommunen eller brannvesenet håndtere det når de har tid eller til uka, sier Gulbrandsen.

Brannvesenet har også hatt mange værrelaterte utrykninger mandag, og politiet har bistått i flere situasjoner i Oslo.

– Jeg vil anslå at vi har mottatt mellom 15 og 30 værrelaterte henvendelser. En del av dem har brannvesenet tatt, men vi har rykket ut på i alle fall 10 hendelser som er knyttet til været, sier Gulbrandsen.

Stengte fjelloverganger og branntilløp

Sørøst politidistrikt melder om flere branner og branntilløp, blant annet som følge av trær som faller over strømledninger. Det har vært gressbranner i Hole, Tyristrand, Kviteseid og Hvittingfoss.

Sterk vind og snøfokk skaper problemer for trafikken i fjellet i Sør-Norge, og flere fjelloverganger er stengt.

Riksvei 15 over Strynefjellet, fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet og fylkesvei 51 over Valdresflye er helt stengt og åpnes ikke mandag.

E6 over Dovrefjell åpnet i 18-tiden etter å ha vært stengt store deler av dagen. Også E16 over Filefjell og E134 over Haukelifjell er for øyeblikket åpne.

