Kraftige reaksjoner etter angrep på politiet: – Hører ikke hjemme i Norge

Politiet i Trondheim ble møtt med utemøbler, egg og steiner av demonstranter. – Dette er helt sinnssykt, sier en sjokkert Frp-politiker Johan Nordbøe.

Mandag ettermiddag tok det av på Torvet i Trondheim. En markering av organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) ble møtt med en voldsom motdemonstrasjon.

Politiet avsluttet SIANs demonstrasjon etter en drøy halvtime, fordi motdemonstrantene brøt seg gjennom sperringene. Politiet ble møtt med steiner, bord og stoler kastet av motdemonstrantene.

Politiet trakk seg tilbake mens de beskyttet seg med skjold og hjelmer - noe de tok på etter de ble truffet med steiner.

Du kan lese den grundige saken fra avisen Nidaros her (+), og se video av demonstrantene knuse politibilen.

Les mer: Frp ut mot Bollestads hijab-velsignelse: – Skremmende

– Hører ikke hjemme i Norge

– Jeg har sett videoen og er sjokkert over hvordan pøbelen får holde på. At representanter fra venstresiden kaller norske politifolk for svin og rasister er rett og slett ikke akseptabelt, sier Trondhjemmer og Frp-politiker Johan Nordbøe

PROVOSERT: Frp-politiker Johan Nordbøe er forbannet på demonstrantene som gikk til angrep på politiet. Foto: Privat

– Norske politifolk er dyktige, hardtarbeidende mennesker med svært god moral, og gjør en kjempejobb. Ingen rasister i våre gater, roper de. Det er jeg enig i, men slike pøbler skal jeg heller ikke ha i min by, sier en tydelig provosert Nordbøe.

Det var Rød Ungdom i byen som arrangerte motdemonstrasjonen i samarbeid med Kvinnegruppa Ottar og Trondheim Sosialistisk Ungdom.

Flere av arrangørene har enten lagt skylden på SIANs hatefulle budskap eller ment at politiet provoserte motdemonstrantene.

Les også: Tar «krenkesak» til regjeringen: – Direkte farlig

– Burde ikke fått lov

Sylvi Dybvik som er leder i Kvinnegruppa Ottar og var til stede under demonstrasjonen, sier til Nettavisen at alt gikk fredelig for seg frem til helt på slutten av demonstrasjonen.

– Frem til slutten foregikk det ganske rolig. Det var rop og forsøk på å drukne lyden fra SIAN som holdt en appell. Det lyktes langt på vei. Det var ikke så mye av deres budskap som nådde ut i Trondheim. Det var vi veldig fornøyd med, sier Dybvik til Nettavisen.

– Du har sagt til avisen Nidaros det er forståelig at folk ble provosert - men er det forståelig at vold rettes mot politiet?

– Nei, det er det ikke. Og det var ikke slik ment. Jeg tar selvsagt fullstendig avstand fra den type utagerende oppførsel. Men det er forståelig at folk blir opprørt av budskapet til SIAN.

STOPP: Sylvi Dybvik i Kvinnegruppa Ottar var blant arrangørene av motdemonstrasjonen. Foto: Privat

Les mer: Trump rasende: - Ta grep om disse skitne anarkistene, om ikke gjør jeg det!

Hun mener SIAN ikke burde fått lov til å holde markeringen i utgangspunktet.

– Demonstrasjoner som har så tydelig rasistisk budskap synes jeg ikke bør få plass i det offentlige rommet. Jeg er for ytringsfrihet, men ikke når det blir den retorikken dem brukte.

– Hva om maktbalansen var snudd rundt, og noen ville forby dere fra å holde demonstrasjon?

– SIAN sitt budskap er å ikke inkludere alle mennesker. Det er ikke vårt. Vi kjemper for full frigjøring av alle.

– Men grunnloven ble laget uavhengig av SIAN og Kvinnegruppa Ottar, og er til for alle landets borgere?

– Men vi krenker ikke menneskeverdet, som jeg mener SIANs ytringer gjør. Jeg er glad vi har kommunepolitikere som ikke ønsker å gi rom for denne typen ytringer, sier hun.

– Hva vil dere gjøre i etterkant av denne oppførselen mot politiet?

– Det er fryktelig synd at det ble slik. Vi tok utgangspunkt i at dette skulle være en fredelig demonstrasjon. Vi skal diskutere dette i vår organisasjon, og vi må samkjøre oss bedre i forkant av en slik demonstrasjon, sier Dybvik.

– Politiet skal ha provosert

Leder i Trondheim Rødt, Svein Olav Aarlott sier til Nidaros at de støtter demonstrasjonen, og at flere har beskyldt politiet for å provosert i forkant.

– Noen beskylder politiet for å ha provosert i forkant. Slik utveksling mellom politi og demonstranter kan medføre mye rart. Jeg synes ikke det er viktig å fokusere på hærverk og knuste ruter, der må ansvaret ligge på enkeltpersoner som tyr til slike handlinger, sier han til Nidaros.

Kommentar: Du har kanskje ikke hørt om Tony Timpa. Han var velstående og hvit

Dette mener Frp-politiker Johan Nordbøe er helt på jordet.

– Det er direkte uansvarlig å begynne å skylde på politiet, som gjorde alt de kunne for å ivareta tryggheten til folk på Torvet. Her må alle fra Rødt til Frp stå sammen og si at dette er uakseptabelt. At noen har frekkhet til å skylde på politiet gjør meg forbanna, sier han.

Trondhjemmeren har heller liten sans for at denne typen tilstander, som vi har sett den senere tiden med demonstrasjoner i USA. Han er bekymret for at vi importerer problemene fra et helt annet land.

– Flere av demonstrantene var veldig unge. Det er bekymringsfullt, og får meg til å tenke at det er mange foreldre som skylder ungene sine en ordentlig alvorsprat, sier Nordbøe.

Han retter også skytset klart mot Rødt-politiker Svein Olav Aarlott for å legitimere at «politiet skal ha provosert» demonstrantene.

– At representanter fra venstresiden er med på å legitimere slike holdninger hører ikke hjemme noe sted, og de bør virkelig gå i seg selv.

Nordbøe understreker at han ikke synes noe om SIANs budskap, men at konsekvensen av ytringsfriheten gjør at man ikke kan forhåndsforby demonstrasjoner - selv om man ikke liker dem.

Les også: Sjokktall for Donald Trump: - Landet er ute av kontroll

Politiet på sin side opplyser om at de gjorde tiltak for å nettopp unngå denne typen beskyldninger. Det gjorde dem gjennom og hverken bruke skjold eller hjelmer, og være tilstede med få politimenn fra starten av.

- Jeg kan ikke se for meg at politiet har provosert noen eller gjort noe som tilsier at å gå til angrep på politiet er greit. Jeg synes politiet har opptrådt profesjonelt i en vanskelig situasjon, sier politistasjonsleder i Trondheim, Arve Nordtvedt, til Nidaros.

Avisen skriver at politiet nå oppretter saker for vold mot politiet og skadeverk. Fem personer, blant dem fire mindreårige, ble tatt med til politihuset etter demonstrasjonen. Politiet jobber også med å identifisere flere av de aktive deltakerne for stille disse ansvarlige for handlingene sine.

Rasismefri sone

Demonstrasjonen kommer i kjølvannet av at et bredt flertall av politikere i Trondheim gikk ut og ville erklære byen for en «rasismefri sone», hvor markeringer av for eksempel SIAN ville være forbudt.

Politiet på sin side var nødt til å skrive svarbrev til politikerne hvor de minnet om at ytringsfriheten ikke tillater forhåndssensur. Hatefulle ytringer kan ikke straffes før de uttrykkes. Det er kun ved tilfeller av trusler for liv og helse at politiet kan bryte opp en demonstrasjon, slik de gjorde på Torvet i Trondheim mandag.