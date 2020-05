Kraftige reaksjoner på Carl I. Hagens utspill om Spania-ferie: - Han viser seg igjen som et dårlig forbilde

SV og MDG med klar tale etter at Carl I. Hagen uttalte at han ikke akter å følge ferierådene til regjeringen og Erna Solberg.

Fredag la regjeringen drømmen om en utenlandsferie i sommer i grus for de fleste av oss. Men ikke for tidligere Frp-formann Carl I. Hagen.

Selv om regjeringen fraråder utenlandsreiser frem til 20. august, men varsler om nye vurderinger i juni og juli, vil Hagen følge med på hva spanske myndigheter gjør.

- Det er Spania selv som styrer når de åpner grensene, ikke statsminister Erna Solberg (H), sa Hagen til Nettav

isen mandag.

- Jeg akter ikke å følge Ernas råd!

MDG: - Ikke riktig tidspunkt

MDG-leder Une Aina Bastholm synes dette er dårlig timing av Frp-veteranen. I Spania er totalt 278.188 smittet og 27.709 har dødd som følge av koronaviruset, ifølge tall fra Worldometer 19. mai.

- Jeg unner både Carl I. Hagen og andre en tur til Spania i ny og ne, men dette er ikke riktig tidspunkt, sier Bastholm til Nettavisen.

MDG-leder Une Aina Bastholm (MDG) synes Hagen kan la Spania-turen bero. Foto: (NTB scanpix)

Hun er klinkende klar:

- Jeg oppfordrer alle til å følge de til enhver tid gjeldende smittevernrådene. I år har vi mulighet til å utforske nye feriemuligheter i Norge og støtte opp om norsk næringsliv.

SV: - Dårlig forbilde

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen er ikke nådig i sin kritikk av Carl I. Hagens utspill:

- Solidaritet har vel alltid vært et fremmedord for denne mannen, så jeg er ikke overrasket, sier Andersen til Nettavisen.

- Jeg har ingen forventninger til ham, og han viser seg igjen som et dårlig forbilde, mener hun.

SVs Karin Andersen mener Hagen er et dårlig forbilde ved å trosse myndighetenes råd.

SV-politikeren sier Hagen kan se langt etter hjelp fra offentlige instanser hvis ulykken skulle være ute:

- For ham som andre gjelder det at reiseforsikringen ikke gjelder og karantenebestemmelsene gjelder. Det blir ingen tur hjem på statens regning hvis ulykken skulle være ute, sier Andersen.

15. mai endret regjeringen karentenereglene. Tidligere måtte man oppholde seg 14 dager i eget hjem eller annet egnet oppholdssted etter ankomst til Norge. Nå er det endret til ti dager.

Hagen: - Ikke redd for å bli smittet

Carl I. Hagen (76) uttalte til Nettavisen mandag at han ikke har tenkt å bli smittet i Spania

- Jeg er ikke redd for å bli smittet. Det kan vi styre selv med vår egen oppførsel, sa den tidligere Frp-toppen.

- Vi må unngå at noen kan spytte og hoste på oss, og det skal jeg klare.

- Hva skal til for at dere reiser til Spania i sommer?

- Vi følger spent med på om spanske myndigheter i juni åpner for å lette på restriksjonene, slik vi ser i Italia og Hellas, uttalte Hagen, som håper det blir en tur til Spania i løpet av sommeren.

- Forsikringen gjelder kun i de land UD gir grønt lys

Når det gjelder hva en reiseforsikring dekker, sier Europeiske Reiseforsikring at de forholder seg til UDs reiseråd, selv om mange land nå åpner grensene.

- Reiseforsikringen gjelder derfor kun for reiser til de landene UD har opphevet reiseråd til. Situasjonen akkurat nå er at UD inntil videre opprettholder reiserådet for hele verden. Når de på et senere tidspunkt opphever reiseråd til enkelte land eller områder, vil reiseforsikringen gjelde igjen, opplyser Europeiske.

Når det gjelder utenlandsreiser som er bestilt før 14. mars, minner forsikringsselskapet at situasjonen fortsatt kan endre seg.

- Så du kan vente med å avbestille reisen din. Hvis reiserådet fortsatt gjelder når din reise skal finne sted, vil reisearrangøren eller flyselskapet kansellere reisen din og de er forpliktet til å gi deg pengene tilbake, uttaler Europeiske.

UD: - Råd, ikke pålegg

Nettavisen har vært i kontakt med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som ikke ønsker å kommentere saken.

Utenriksdepartementet (UD) skriver i en epost til Nettavisen at deres reiseråd er nettopp råd - ikke pålegg, slik det fremgår her.

Nettavisen har vært i kontakt med helseminister Bent Høie (H) som heller ikke ønsker å kommentere saken.