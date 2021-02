Kraftige reaksjoner på Oslo-angrepet fra Molde-ordføreren

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H), mener det går ut over andre kommuner at Oslo nå har stigende smittetrend. Det skaper sterke reaksjoner.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sier han til VG.

Fredag ble det registrert 245 nye koronasmittede i Oslo. Det er det høyeste smittetallet på ett døgn i hovedstaden siden pandemien startet. Lørdag var tallet 138 nye koronasmittede, som er nesten dobbelt så mange som lørdag uken før.

Dahl mener at den politiske ledelsen i Oslo ber om en «slags omvendt premiering» når de uttrykker at de bør få flere vaksiner som følge av smittetrykket.

Gjør jobben skikkelig

– Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sier han.

Kritikken faller ikke i god jord hos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Oslo er en av storbyene i Europa som har håndtert koronapandemien best. Dahl burde benytte anledningen til å takke Oslo-folk for den innsatsen de har gjort og den tiltaksbyrden de har båret for å bremse smittespredning til resten av landet, skriver byrådslederen i en epost til VG.

Heller ikke ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i nabobyen Ålesund i Møre og Romsdal er imponert over Dahls utsagn.

– Jeg finner det skammelig når ordførere går ut mot hverandre på denne måten. Oslo har hele tiden stått i den mest krevende situasjonen i landet, og etter mitt inntrykk gjør byrådsleder Raymond Johansen en god jobb, sier hun til VG.

Kristiansunds ordfører Kjell Nergaard (Ap) slenger seg også på i rekken med Ap-ordførere som nå slår ring rundt Johansen. Han omtaler sitatene for «respektløst», og Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener det er «unødvendig lavmål».

- Har trykket på en knapp

Etter at Johansen til NRK kalte Dahls utspill for «usmakelig», og betegnet det hele som et angrep på Oslos befolkning, har Molde-ordføreren søndag ettermiddag tatt til motmæle.

Han understreker overfor Dagbladet at han ikke har ment å kritisere hovedstadens innbyggere, men lar fortsatt Johansen få unngjelde.

- Jeg skjønner at jeg har trykket på en knapp, humrer Dahl, før han legger til:

- Dette er kritikk rettet mot de som styrer Oslo. Det krever et politisk lederskap å stå i dette. Oslos innbyggere har stått mer eller mindre i en krise siden august i fjor, og begynner forståelig nok å bli lei. Da forventes det at man står som gode politiske ledere, sier Dahl.

Feil at Oslo skal få vaksiner først

Dahl mottar også kritikk fra egne partifeller i form av Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som sier hun har stor respekt for Molde-ordføreren, men at her «bommer han».

Høyres førstekandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim, fra Bodø, er derimot også kritisk til Oslos krav om å flere vaksiner på bekostning av andre deler av landet.

– Vi har risikogrupper over hele landet, og det er ikke slik at risikogrupper i Oslo er mer verdt enn risikogrupper i andre deler av landet, sa Thorheim til Kveldsnytt på NRK lørdag kveld.

Han mener Oslo nå bør fokusere på egne tiltak.

– Det er feil at Oslo skal forfordeles for vaksiner når de ikke klarer å slå ned smitten. Det er tydelig at dette er isolert til noen bydeler, og da må de som har ansvar i Oslo sette inn hard lut der, slik man har klart andre steder, sier Thorheim.

