Kraftprodusentene stjeler arvesølvet  vårt

Leserinnlegg av Geir R. B. Nordenstam

Det er ikke kraftprodusentene eller politikerne sin eiendom. Disse ivaretar absolutt ikke innbyggernes interesser. Når vannmagasinene er fulle, selges vår strøm ut av landet, uten tanke på hva som kan komme senere, for eksempel lite regn.

Jeg undres - hva er det disse jyplingene av noen direktører og politikere innbiller seg? At de lurer oss? Nei, borgerne er for kloke til å bli lurt. Men at vi derimot blir sittende passive i ren avmakt, ja. I aller høyeste grad.

Et eller annet menneske må finnes, som kan lede en protest mot disse lurendreierne!

Energibransje eller kraft-mafia?

Av Bengt Max Borgen

Forvaltes av "energibransjen. Smak på det intetsigende navnet, og forstå at det er denne "bransjen" som er gitt all makt til å tjene milliarder, ved å forvalte eller sløse bort vår dyrebare felles vannkraft.

Alle inntekter til energibransjen og kraftmeglere blir uansett betalt av oss forbrukere. "Kraft-mafia" lyder langt mer naturlig.

Hvem har stjålet vårt felles eierskap og gitt noen få mennesker den suverene retten til vår natur og vann? Med den handlingen er også våre felles vannkraftressurser gitt bort til profitører, som er mest opptatt av å tjene mest mulig penger til seg selv.

Når har politikere spurt oss forbrukere om vi tillater energibransjen å importere forurenset strøm? Eller hvordan kan vi tillate import av "forurenset" strøm som kun bidrar til enda mer avgifter og miljøforurensning?

Et viktig matematisk spørsmål som nå bør besvares er hvor mye det koster å produsere vannkraftbasert strøm i vårt land. Jeg tror svaret pr. Kw ligger på et sjokkerende lavt nivå.

Vi betaler for billig energi til Europa

Av: Arthur Benneche

Norske myndigheter og energiprodusenter snakker sjeldent om det totale energimarkedet.

Norge eksporterer gass til Europa gjennom flere rørledninger, i tillegg eksporterer vi elektrisk kraft gjennom kabler. Norge konkurrerer med seg selv om å selge billig energi til Europa.

Om sommeren selger vi elektrisitet til Europa, som reduserer importen av norsk gass. Om vinteren selger Norge gass til Europa som det produseres elkraft av og kjøper den tilbake for å erstatte kraft vi solgte til dem på sommeren. Den elektriske kraften importeres til prisen i det europeiske markedet som inkluderer Co2 avgifter.

Våre politikere sier at dette er kraft produsert av vind. Det er feil. I det europeiske kraftmarkedet utgjør fornybar energi ca 17 prosent og vind noen prosent av dette igjen. Hadde vi brukt vår vannkraft hadde vi ikke betalt Co2-avgift. Det minste våre politikere kan sørge for er at vi kjøper energi tilbake for samme pris vi leverte for. I realiteten er vi ett underbruk av Europas energimarkedet. Vi brukes når Europeerne trenger energi.

Russland bygger nå en gassrørledning til Tyskland. Gass som skal selges i direkte konkurranse med norsk gass. Den russiske gassen produseres til en langt lavere pris enn den norske og transporteres i rørledninger som er bygget til en lavere kostnad enn de norske. Det er en tapssituasjon for Norge.

Det er et stort svik mot det norske folk som eier både gassen og vannkraften.

Ukeslutt med engelsk musikk

Av Håvard Solberg

Hvorfor må alle nyhestsprogrammer stykkes opp med musikk? Og aller helst engelsk musikk.

Er alle andre språk i verden ubrukelige? Nesten all musikk i radioprogrammer er på engelsk.

Kjønnskvotering er diskriminering

Av Felix Emanuel J. Frantzen

I Norge blir det i dag praktisert kjønnskvotering for å utjevne kjønnsforskjellene i yrker og utdanninger med overveldende flertall av det ene kjønnet. Venstresiden mener dette fremmer likestilling. Problemet er bare at det er urettferdig og det motsatte av likestilling.

Særlig høyere studier er utsatt for kjønnskvotering. Menn får tilleggspoeng for å bli sykepleiere og veterinærer. Kvinner får tilleggspoeng i flere ingeniørfag, IT og maritime studier.

Det å gi ekstra poeng og kvotere inn folk på bakgrunn av kjønn er det motsatte av likestilling. Reell likestilling handler om at uansett hvilket kjønn du er så skal du ha like rettigheter og lik behandling. Alle skal ha like muligheter til å lykkes og gjøre det bra. Kjønnspoeng og kjønnskvotering strider med alt dette. FpU og FrP mener alle mennesker er likeverdige og skal behandles etter hvem de er som individ, ikke etter hvilken gruppe de tilhører.

Disse ordningene med kvotering undergraver også arbeidet og slitet man har gjennomgått for å komme inn på diverse studier, og stillinger, ved at noen kommer foran deg. Ikke fordi de nødvendigvis er bedre, men fordi de er et annet kjønn. Det viktigste er hva man har mellom ørene, ikke mellom beina.

Kvotering er grunnleggende urettferdig og reduserer utdanning og arbeidsliv til å handle om hvilken kjønnsgruppe du tilhører, og mindre om individet og om du faktisk er den best kvalifiserte. Om noe så er det venstresidens ideologiske skylapper som utgjør det største hinderet på reell likestilling.

Kjønnspoeng og kjønnskvoteringen er kjønnsdiskriminerende ordninger som ikke fremmer likestilling. Ordningen er urettferdig og demotiverende i utdanning og i jobbsammenheng. Kjønnskvotering undergraver den naturlige konkurransen som sørger for at de best kvalifiserte er de som kommer inn på utdanninger og stillinger i arbeidslivet.

Lureri fra inkassoselskap



Av Håvard Løberg

Jeg hadde et krav på cirka 400 kroner som jeg ikke kunne godta. Selskapet presenterte mange forskjellige påstander angående kavet. Jeg kunne vise kvittering på innbetalt sum, men under dialogen med selskapet hadde kravet økt.

Det var påført ytterligere salærer og nå handler kravet om disse. Selskapet er dirkete frekke i sine krav og påstander. De kjenner ingen genser. Når jeg henviser til inkassoloven, blir de noen ganger enda frekkere.

Inkassosjef Tor Berntsen underslår fakta om inkassosalær

Av Bengt Scheldt

Tor Berntsen forsøker å skyve ansvaret for kostnadene for inkasso over på staten, og underslår det faktum at inkassosatsene ikke bare er kr. 700. Salærene blir faktisk bestemt som en "trappesats", i henhold til gjeldens størrelse. Dersom gjelden som skal kreves inn er over kr. 250 000, er inkassosalæret 14 000 kroner!

Statens satser til namsmann og forliksråd er de samme, uansett gjeldens størrelse.

Nettavisen burde forsøke å fremskaffe statistikk over hvor mange krav som er på første trinn, under kr. 2 500, og hvor mange som er på øverste, kr 250 000.

Hvorfor er det så galt å snakke om barnebegrensning?

Av Kjersti Bræin

Tidligere justisminister Amundsen har fått mye kritikk for sitt utspill om å begrense barnetrygden til å gjelde tre barn eller færre. Abid Raja kalte det et gufs fra fortiden, et gufs jeg dessverre ikke har fått med meg, men samme det. Man kan mene hva man vil om Amundsens forslag, men om det tolkes i sammenheng med utenforskap og barnefattigdom blir det kanskje mer spiselig?

Alle er vel enige om at barnefattigdom er noe som bør begrenses så mye som mulig, selv om det er umulig å bekjempe den så lenge fattigdomsgrensen bestemmes ut fra medianinntekten i befolkningen. Det er en kjensgjerning at det koster å ha barn, og jo eldre dess dyrere blir det. Ikke bare i kroner og øre, barn krever også tid. Så om man for enkelhets skyld sammenlikner hva det koster å ha to barn med å ha seks barn, så er det ikke så vanskelig å se at det kan være en sammenheng mellom fattigdom og antall barn i en familie.

85 prosent av barna som lever i lavinntektsfamilier har innvandrerbakgrunn. Så selv om 15% er etnisk norske, vil flertallet av dem ha problematikk knyttet til førstegenerasjon innvandrere. Først og fremst manglende norskkunnskaper. Det er vel ingen som tviler på at å fullføre norskkurs er mer krevende for en mor med seks barn, enn for en med to. Jeg vil påstå at den viktigste faktoren for å unngå utenforskap er å beherske norsk språk.

Og hva forøvrig gjelder barnehage, men i første rekke skole - foreldremøter og utviklingsamtaler. Det er vanligvis to av hver av dem i året, altså åtte møter for to barn og tjuefire for seks barn. Det skal store foreldreressurser til for å følge opp dette. I tillegg kommer alle beskjeder på "It's learning" eller tilsvarende nettbasert system som skal følges opp, og ikke minst hjelp til lekser. Så er det bursdager. Hvert barn skal i ca. ti barnebursdager i løpet av året. Gave til hundre kroner betyr gaver for 2.000,- for to barn og 6.000,- for seks barn. For ikke å snakke om forskjellen i pris på å arrangere bursdagsselskaper for to barn versus seks.

Det har vært mye snakk om deltagelse på fritidsaktiviteter i det siste. Dersom utgangspunktet er at mange aktiviteter koster omtrent det samme som fotball, omtrentlig 5000 kroner i året, vil det medføre en årlig kostnad på 10.000 for to barn og 30.000 for seks barn. I tillegg skal barna kanskje fraktes til og fra trening og kamper. Da er det helt klart en fordel å kunne avtale "kompiskjøring" med andre foreldre. Men så er det vaffelsteking i hallen under turneringer. Hvor mange søndager skal en stakkars seksbarnsmor tilbringe der i løpet av året, og hvor mange kaker skal bakes til lotteriene?

Så har vi selvfølgelig kostnader til klær, sko, mobiltelefoner og lignende.

Trangboddhet har også vært nevnt som en faktor når utenforskap har vært tema. Med utgangspunkt i at de færreste leiligheter har flere enn tre soverom, blir det nødvendigvis trangt når tre barn skal stues inn på ett.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er mange argumenter for å begrense fødselstallene i innvandrerfamilier. Noe andregenerasjon innvandrere har forstått, ettersom de får enda færre barn enn etnisk norske. Selvfølgelig må man selv bestemme hvor mange barn man skal få, men det er viktig at immigranter som kommer til Norge kjapt får vite hva som forventes av dem som foreldre. Det er først når barnehage, skole og andre foreldre kan forholde seg til dem på samme måte som til resten av foreldregruppa, at utenforskap ikke lenger er et tema. Da blir det også, ikke minst, mye lettere å være barn.

Er det da så galt å snakke om barnebegrensning, når det man ønsker er at flest mulig barn skal få det best mulig? Med et grunnlag for et godt liv uten utenforskap, og med så lite - på alle måter - fattigdom som mulig?





Tips i servicebransjen

Ab Trond Sellevold

Som taxisjåfører har vi betalt skatt av tips i flere år, vel og merke hvis du får driks betalt med kort. Og ca. 90% betaler med kort.

Dette må arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift av, så det bør ikke komme som noen overraskelse på bartenderne. De har ikke noe å klage på. Taxisjåfører har også mildt sagt ubekvem arbeidstid.

