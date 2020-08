Krangler om huset til Tom Hagen - torsdag møtes advokaten og politiet i retten

Får ikke flytte hjem igjen og bor hos familiemedlemmer.

Politiet har hatt kontroll over boligen til ekteparet Hagen siden 28. april, da Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til dette på sin forsvunne kone, Anne-Elisabeth Hagen.

Tom Hagen har hele tiden nektet for å ha noe som helst med forsvinningen å gjøre.

I begynnelsen av august kom nyheten om at politiet har beslaglagt huset til ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen i tre nye måneder. Nettavisen er kjent med at det kan være aktuelt for politiet å ta beslag i huset ut året.

Dette skal politiet undersøke

Den drapssiktede mannen får dermed ikke lov å flytte tilbake i sitt eget hjem, noe han er svært misfornøyd med. Tom Hagen besluttet å trekke beslaget inn for retten og hans forsvarer, advokat Svein Holden, møter politiet i Nedre Romerike tingrett torsdag morgen.

Rettsmøtet starter klokken 09.00.

Det var 31. oktober 2018 at Anne-Elisabeth forsvant sporløst fra sin bolig. Politiet har etterforsket saken på spreng uten noen oppklaring.

Forrige uke omtalte Nettavisen til da ukjente opplysninger om årsaken til at politiet har tatt beslag i huset. Politiets plan er å gjøre nye undersøkelser i huset, som de mener er åsted for drap.

Nye opplysninger Nettavisen har fått tilgang til viser at politiet skal gjøre nye undersøkelser i huset. Det er blant annet:

Test av skoavtrykk.

Test av ulike typer væske.

Undersøkelser av gulv.

I tillegg får Nettavisen opplyst at politiet skal gjøre nye undersøkelser av telefonbevegelser av Anne-Elisabeths telefon, i tillegg skal det utføres nye lydtester i Sloraveien 4.

Flyttet på hotell

Etter at Anne-Elisabeth forsvant utførte politiet en full åstedsundersøkelse av boligen. I mellomtiden ble Tom Hagen innlosjert på Thon Hotel Arena i Lillestrøm under beskyttelse av politiets krise- og gisselforhandlere (KGF). Dette har Dagbladet omtalt tidligere.

I seks uker i 2018, fra perioden 31. oktober til 15. desember, hadde politiet full tilgang til huset uten påvirkningsmuligheter av Tom Hagen eller andre, og utførte omfattende undersøkelser.

I en kjennelse fra juni i år går det frem at Tom Hagen helt siden 31. oktober 2018 ytret ønske om å flytte hjem, men først fikk gjort dette 15. desember samme år.

Det kommer også frem av kjennelsen at politiet gjorde undersøkelser i etterkant av dette, men at det var av mer kortvarig karakter.