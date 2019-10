Krangler om vei: Her inngår Ap et uventet samarbeid: - Veldig underlig

En lokal strid om riksveien gjennom Nittedal har fått uvante konsekvenser. Senterpartiet er tydelig skuffet.

Det koker i lokalpolitikken i Nittedal kommune i Akershus etter valget, der Arbeiderpartiet har styrt sammen med SV, Senterpartiet, Venstre og KrF de siste fire årene.

Senterpartiet tok med seg MDG for å stoppe en planlagt veibygging. Da tok saken i stedet en dramatisk vending.

- Jeg synes det er veldig trist at de i den tiden vi står i nå ikke har mer ambisjoner politisk for klima og miljø, sier Senterpartiets ordførerkandidat, Ida Eliseussen, som nå er sjokkert over det som har skjedd.

I forrige uke ble nemlig Senterpartiet vraket av Arbeiderpartiet i forhandlingene om hvem som skal styre kommunen videre. Arbeiderpartiet inviterte i stedet partiets hovedfiende i valgkampen, Fremskrittspartiet, inn i varmen.

- Jeg har stor respekt for at mange synes det er uvanlig. Det synes vi også, men vi opplever samtidig at vi nå får muligheten til å gjennomføre samfunnsutviklingen i tråd med det vi har vært enige om i mange år, sier o rdfører Hilde Thorkildsen (Ap) til Nettavisen.

OMSTRIDT FLERTALL: Her er lederne for den nye flertallskoalisjonen i Nittedal. F.v. Øyvind Nerheim (KrF), ordfører Hilde Thorkildsen (Ap), varaordfører Inge Solli (V), Helge Fossum (Frp) og Dag Westhrin (SV). Foto: Varingen

- Ikke aktuelt å snu

Bakgrunnen for konflikten er en uenighet om utviklingen av Nittedal sentrum, og en omlegging av hovedveien som går gjennom kommunen, riksvei 4, for å få plass til å utvide sentrumsområdet.

Statens vegvesen er allerede igang med å planlegge den nye veien, men dette ønsket Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne (MDG) å sette en stopper for - og i stedet verne matjorda for framtidas generasjoner.

Men dette har satt sinnene i kok lokalt etter at skrinleggelsen av den nye riksveisløyfa ble lagt fram som et ultimatum da partiene møtte ordføreren og de andre samarbeidspartiene til forhandlinger.

- Hvorfor kastet dere Senterpartiet på dør, og i stedet tok hovedfienden i valgkampen, Frp, inn i forhandlingene?

- Vi har ikke kastet Senterpartiet på dør. De forlangte å ta med MDG i forhandlingene, på tross av at vi allerede hadde flertall i sittende koalisjon uten at vi fikk anledning til å forankre en slik utvidelse av samarbeidet i våre partier. I tillegg sonderte de parallelt med Høyre og Frp, og fremmet krav om at vi skulle snu i vedtatt politikk gjennom mange år knyttet til sentrumsutvikling, sier Thorkildsen, og påpeker:

- For oss er det ikke aktuelt å snu på viktige saker som vi har vært enstemmige om gjennom mange kommunestyreperioder. For oss var det viktig å sikre en helhet og forutsigbarhet i politikken i Nittedal.

VEISTRID: Denne omleggingen av riksvei 4 i Nittedal vil gi plass til å utvide sentrumsområdet (veien til høyre). Sentrumsplanen er nå sikret ved at Ap tar Frp med seg på laget i styret av kommunen de neste årene. Foto: Statens vegvesen

Sp: - Synes det er underlig

Senterpartiets ordførerkandidat legger ikke skjul på at hun er skuffet.

- Jeg tenker først og fremst at det er veldig interessant egentlig alt som har foregått her nå. Det er jo en litt unormal situasjon at Arbeiderpartiet og SV finner sammen med Frp, sier Eliseussen til Nettavisen.

Hun sier det heller ikke var noen tegn i valgkampen på at det ville være en aktuell situasjon.

- Så vi synes det er veldig underlig, sier Eliseussen, og avviser samtidig at de «bare dukket opp i forhandlingene med MDG».

- De andre flertallspartiene fikk litt over en uke på seg til å forankre det i sine partier. Vi sa fra to dager før det første forhandlingsmøtet, og så fikk de velge om MDG kunne være med, og sa nei. Vi ga beskjed om at neste gang, en uke senere, ville de være med, men det fikk vi aldri noe svar på, forteller hun.

MDG ble imidlertid med, og fikk være med på møtet sammen med Senterpartiet.

STENGT UTE: Senterpartiets ordførerkandidat i Nittedal, Ida Eliseussen, ble stengt ute fra forhandlingene av Ap, og sitter skuffet tilbake. Foto: Sigbjørn Høidalen (Varingen)

- Har vært kjempetungt

Hun påpeker at det de ba om, var en revidering av sentrumsplanen og planen for riksvei 4, for å se om det finnes løsninger som ivaretar klima og miljø bedre.

- Det er jo planer som er sju år gamle, og vi mener mye har skjedd på klima og miljø siden da. Men det var ikke interessant, og det var ikke forhandlingsrom for den revideringen, konstaterer Eliseussen.

Et par timer før tredje forhandlingsmøte, ble det derfor en bråstopp for Sps krav.

- Vi fikk beskjed om at møtet var avlyst fordi de heller går i forhandlinger med Frp. Det var Arbeiderpartiet, som det største partiet, som valgte å avslutte forhandlingene, sier hun, og legger til:

- Jeg opplever at det handler om to ting; om at de ikke ville samarbeide med MDG og at de ikke ønsket å se på disse planene for sentrum og riksvei 4 i lys av nye klima- og miljøutfordringer. Hvorfor har jeg aldri fått noen gode svar på, sier Eliseussen.

- Men måtte dere ha MDG med dere i forhandlingene?

- Senterpartiet har vært en del av dette flertallet i to perioder, og vi har stått veldig alene i flertallet ved å ta hensyn til disse tingene. Det har vært kjempetungt, så partiet vårt kunne ikke gå inn i en ny periode uten å ha noen allierte med oss i de spørsmålene, sier hun.

ENIGHET: I dag går riksvei 4 gjennom Nittedal sentrum (bildet), noe som stanser sentrumsutviklingen, ifølge blant annet Ap og Frp. Tirsdag kveld ble det enighet mellom partiene om å stå fast ved den vedtatte sentrumsplanen, som betyr flytting av veien. Foto: Google Maps

- Bussene i kø med bilene



Totalt er det satt av 870 millioner kroner til den nye veistrekningen, som innebærer 3 kilometer med kollektivfelt og en 500 meter omlegging rundt Nittedal sentrum.

Ap-ordføreren mener veien er svært viktig.

- Det er viktig fordi vi gjennom mange år har jobbet for å realisere sentrum i tråd med tidligere enstemmige vedtak, vi har fått midler til kollektivfelt og omlegging av vei utenom boområdene slik at vi frigjør areal til fortetting, sier Thorkildsen.

Hun viser også til at det skal etableres innfartsparkering og en kollektivterminal.

- Det vil støtte opp om satsingen på kollektiv og knutepunktutvikling og gi rom for et levende, klimasmart og godt kommunesentrum. I dag står bussen i samme kø som bilen og kollektivfelt vil bidra til et bedre tilbud for innbyggerne våre, sier hun.

I forslaget til statsbudsjett for 2020, prioriterer regjeringen planleggingsmidler til omleggingen av riksveien, men byggestart vil tidligst kunne skje i 2021.

80 prosent av kostnadene skal finansieres med bompenger.

Kutter eiendomsskatten

Tirsdag kveld ble samarbeidsavtalen mellom Ap, SV, Frp, Venstre og KrF underskrevet, der Frp har fått gjennomslag for en av sine viktigste saker, å fjerne eiendomsskatten i kommunen. Først skal den «reduseres markant», senest i 2023.

KUTTER: - Noen saker er viktigere for noen partier enn andre, men vi skal sammen gjennomføre denne avtalen til det beste for innbyggerne i Nittedal, sier Thorkildsen om avtalen som blant annet betyr et betydelig kutt i eiendomsskatten i Nittedal. Selv får hun fortsette som ordfører. Foto: Sigbjørn Høidalen (Varingen)

- Tror du det blir utfordrende å samarbeide med Frp?

- Vi har funnet gode løsninger på de viktigste prosjektene for å sikre en positiv og forutsigbar samfunnsutvikling og en ansvarlig økonomisk politikk. Det danner grunnlaget for å jobbe videre med gode løsninger, og vi enige om å kunne fremme det enkelte partis politikk der avtalen ikke regulerer, sier hun, og understreker:

- Dessuten kjenner jeg de personene som vi nå skal samarbeide med og jeg opplever at vi på tross av politisk uenighet snakker godt sammen og at de i forhandlingene har vært rause, redelige og har hatt stor respekt for forskjelligheten mellom oss. Helt i tråd med kommunens verdier, sier Thorkildsen.

Her er hele samarbeidsavtalen

- Frp fikk gjennom at eiendomsskatten skal fjernes. Er det noe dere i Ap støtter?

- Alle de fem partiene stiller seg bak det som står i avtalen. Noen saker er viktigere for noen partier enn andre, men vi skal sammen gjennomføre denne avtalen til det beste for innbyggerne i Nittedal, sier ordføreren.

Frp: - Forstår noen er overrasket

Frps forhandlingsleder, Helge Fossum, er også positiv til et Ap-samarbeidet.

- Vi ser at det er uvanlig, men det viktigste er de politiske løsningene. Vi ser også at det rundt om i landet har vært slike typer samarbeid, og da må vi i alle fall prøve å se om det er rom for det. Vi er mest opptatt av de politiske løsningene og ikke hvem vi finner sammen med, sier Fossum, som også er markedssjef for Frp sentralt.

Han sier Frp ikke kunne gå med på Senterpartiet og MDGs krav.

- Senterpartiet og MDG legger til grunn at man ikke skal bygge én centimeter ny vei. Frp er jo kjent for å være villige til å bygge vei, sier Fossum til Nettavisen.

OVERRASKET: - Jeg forstår at noen kan bli overrasket, sier Frps forhandlingsleder i Nittedal, Helge Fossum, om at de nå inngår samarbeid med Arbeiderpartiet og dermed sikrer omlegging av riksveien i bakgrunnen utenom Nittedal sentrum. Foto: Privat

- Men saken har skapt mye splid lokalt?

- Når det er partier man i utgangspunktet ikke ser for seg samarbeider, så forstår jeg at noen kan bli overrasket over det. Men da må man heller ta den debatten når man ser hva vi kommer fram til. Senterpartiet har vel trodd at de bare kunne diktere alt, og da blir de litt oversett nå, selvfølgelig, sier han, og legger til:

- Det er jo de som har fremprovosert denne situasjonen.

- Kan ikke snu alt på hodet

Som Arbeiderpartiet mener Fossum at Frp ikke kunne godta et ultimatum.

- Når vi hadde møte med MDG og Senterpartiet så blir vi fremlagt et ultimatum om et forslag som vil stoppe all utvikling av Nittedal. Når Frp snakker om andre saker, så får vi beskjed om at vi må ta stilling til det ultimatumet først, sier han.

Fossum forteller at de derfor kontaktet ordføreren til Arbeiderpartiet i stedet.

- Det viktigste for oss er politikken, og da kan ikke Senterpartiet i et pennestrøk i forhandlingene snu alt på hodet, sier han.

Eliseussen på sin side vedgår at det kan bli vanskelig å samarbeide med Ap og Frp nå.

- Helt ærlig så vet jeg ikke ennå, sier hun.

- En så god avtale

Ifølge Varingen får Venstre i Nittedal varaordføreren, og en seier ved at planleggingen for bygging av ny Rotnes barneskole skal starte straks. Arbeiderpartiet og SV har fått gjennom at den neste barnehagen skal være kommunal, og KrF at Nittedal kommune skal søke om å bli forsøkskommune for fritidskortet.

- I denne situasjonen og med en så god avtale som vi nå er enige om, var det riktig å inngå dette samarbeidet, sier Fossum.