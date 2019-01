Kranglet om snøbrøyting - politiet måtte rykke ut

To personer som kranglet om snøbrøyting på et industriområde i Røyken førte til at politiet måtte ut å ordne opp.

Det er utfordrende værforhold med mye snø også på Østlandet. På Slemmestad i Røyken fikk politiet klokka 04.33 natt til mandag en melding som førte til at de måtte rykke ut.

- Det var to personer som drev med snøbrøyting på et industriområde som hadde havnet i tottene på hverandre. Bakgrunnen var at den ene hadde frest snø som hadde kommet over på området hvor den andre hadde ansvar for snøbrøytingen, forklarer politiet i en Twitter-melding.

Hevdet å ha blitt skallet til

Under krangelen hevdet den ene at han ble skallet til og fikk hevelser i ansiktet. Politiet ga pålegg om at de to skulle holde seg borte fra hverandre under resten av brøytearbeidet. Forholdet blir anmeldt.

Melding om flere uhell

Snøen gir utfordringer også på veiene i Sør-Norge mandag morgen.

I Tønsberg er det meldt om trafikkulykke mellom to biler på E18 ved Gulli rett sør for krysset i sørgående retning. Nødetatene er på vei, melder Sørøst politidistrikt klokka 07.37.

På E6 ved Korslundtunnelen i retning Gardermoen er det klokka 07.25 meldt at høyre felt er stengt på grunn av trafikkuhell. Politi og berging er på vei, men det skal ikke være personskade.

På E18 ved Berntsrudkrysset i Holmestrand skal en bil ha kjørt av veien i sørgående retning. Klokka 06.36 er politiet på vei.

På E18 i Asker fikk en bil sleng og traff autovernet natt til mandag. Det var fem personer i bilen. De ble sjekket av ambulanse, men ingen var skadet.

- Det skal være meget glatt på stedet, så vi anbefaler alle om å kjøre forsiktig, skriver Oslo politidistrikt klokka 02.42.

Været har roet seg betraktelig, men fortsatt er det svært utfordrende føreforhold i hele Lofoten. Det fører til mange stengte veier.

Lofoten: Fire bolighus evakuert

Søndag kveld ble fire bolighus i Skjelfjord i Flakstad evakuert på grunn av fare for ras.

- Disse fire husene ligger bak rasvollen som ble bygget etter raset som gikk i 1998. Nå som det er kommet så mye snø er vi ikke hundre prosent sikre på at denne vollen er stor nok til å stoppe et eventuellt ras. For å være på den sikre siden har beboerne i de fire husene blitt evakuert til familiene. Her blir de værende til vi får forholdene vurdert av eksperter. Dette blir prioritert, sier rådmann Erling Sandnes i Flakstad kommune til Lofotposten.

I Lofoten har det snødd mellom 70 og 200 centimeter, så forholdene for bilister er ekstremt vanskelige, forteller bonde Jack Lindgaard til NRK. Han rykket ut med traktor for å redde tre personer, blant dem en toåring, som hadde sittet fast i en bil i fire timer.

