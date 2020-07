Krasjet i husvegg i Bergen

En kvinne er kjørt bort i ambulanse etter ulykke i boligfelt i Åsane.

(BERGENSAVISEN): Politi og brannvesen har rykket ut til Morvik hvor en bil har kjørt utfor veien og inn i et gjerde utenfor et hus. Ifølge operasjonsleder i Vest politidistrikt, Vidar Magnussen, er det et eldre par som er involvert i ulykken.

De har kommet inn i en sving, tatt med seg et gjerde og havnet i husveggen i en bolig i Saudalskleivane, ifølge operasjonslederen.

– Vi vet foreløpig ingenting om materielle eller fysiske skader, men den ene personen kommer seg ikke ut av bilen.

Brannvesenet er på stedet.

– Vi har dratt bilen ut på trygg grunn og fått begge de involverte ut. Det er små materielle skader på bilen, sier vaktkommandør ved 110-sentralen Shahrooz Lahooti.

Ulykken ble meldt klokken 15.20.

Saken oppdateres.

