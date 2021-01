Krass EU-kritikk mot AstraZeneca for forsinkelser

Vaksinegiganten blir slaktet av EU.

– EU ønsker å få vite nøyaktig hvor mange doser som er produsert hittil av AstraZeneca, hvor de er produsert, om de er levert, og hvem de er levert til, sa helsekommissær Stella Kyriakides mandag.

AstraZeneca har varslet at forsinkelser i produksjonen betyr at de ikke klarer å levere alle vaksinene til EU som de har forpliktet seg til.

Men Kyriakides gjør det klart at den nye planen for levering ikke er akseptabel for EU.

