Krav om navneskifte på bydel i Bergen som er oppkalt etter slavehandler

Bydelen Møhlenpris i Bergen, får oppmerksomhet i forbindelse med demonstrasjonene mot rasisme. Området er oppkalt etter slavehandler Jørgen Thor Møhlen.

– Det er på tide å snakke om den mørke historien bak navnet Møhlenpris, sier Tom Sverre Tomren til Bergens Tidende.

Møhlenpris, og Thormøhlens Gaete, er oppkalt etter forretningsmannen og slavehandleren Jørgen Thor Møhlen. Det er en historie mange bergensere ikke kjenner til, og som bør fram i lyset, mener Tomren.

Tomren ønsker debatt rundt navnet og forteller at han, som mange andre, har et sterkt forhold til Møhlenpris.

– Det er ikke sikkert det blir tatt godt imot, men jeg mener det er på tide å skifte eller justere navnet. Dette er ikke en del av historien som vi bør være stolt av, sier Tomren.

300 års historie

Lokalhistoriker Jo Gjerstad sier et navnebytte ikke er noen god løsning.

– Man kan ikke endre et navn som har vært en del av byens historie i over 300 år. Vi kan ikke sammenligne vår moral med den de hadde for flere hundre år siden. Det er mange steder og gater som er oppkalt etter folk som gjorde forferdelige ting, sier Gjerstad.

Vil fjerne maleri fra bystyresalen



Også i en annen sak er det flere som vil at Bergen tar et oppgjør med historien. Mandag meldte Bergensavisen at partiet MDG vil fjerne 258 år gammelt kunstverk fra bystyresalen i Bergen

Maleriet «Justitia», der en mørkhudet mann ligger under en lys gudinnes føtter, bør fjernes fra bystyresalen i Bergen, mener MDG.

Symbolikken i maleriet har fått Paul Richard Johannessen (MDG) til å reagere og foreslå at hele maleriet fjernes.

– Tolkningen blir for meg ganske klar. Mannen under føttene på gudinnen representerer det onde, det barbariske eller urettferdighet. Rettferdigheten har seiret og er representert av en guddommelig, hvit kvinne, sier Johannessen til Bergensavisen.

Partiet hans vil nå ta saken opp i bystyret for å få kunstverket fjernet.

- Problematisk å demontere vår egen historie



Direktør Henrik von Achen for Universitetsmuseet i Bergen, sier bildet er en del av vår tradisjon, og han mener det bør bli hengende.

– Tidene har forandret seg, men samtidig er det noe problematisk hvis vi skal demontere vår egen historie både på godt og vondt, sier han.