Kreften tok Gustavs (3) immunforsvar - så ble han smittet med korona

- Ingen vet hvordan han skal klare seg. Alle bare gjetter.

Det sier pappa Daniel Sletteberg Loveryd til svenske Aftonbladet. Tre år gamle Gustav fikk leukemi for et halvt år siden. Han har respondert godt på sterk cellegift. Den to år lange behandlingen ser så langt ut til å gå bra.

Sist uke ble han forkjølet. Nå har han testet positivt for koronaviruset.

- Legene har roet oss ned, men ingen vet jo egentlig hvordan han skal klare dette, sier pappa Daniel til Aftonbladet.

Gustav selv er i godt humør.

- Han er bare glad og ler. Det har han gjort hele tiden. Han er glad til og med når han har spydd opp sonden han har gjennom nesen, sier pappaen.

Som covid-19 pasient må Gustav nå vende seg til at personalet har masker og drakter på seg når de besøker ham.

Hvordan Gustav ble smittet, er usikkert, men familien tror at det er mamma som har smittet ham.

Familien Loveryd har vært åpne om sønnens sykdom, etter at han fikk kreft i oktober 2019. De har lenge lagt ut bilder på Instagram, og har en egen innsamlingsaksjon på Barncancerfonden.se.