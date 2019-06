Kreftkøer skremmer politikere

Flere partier reagerer skarpt og samstemt på at alvorlig kreftsyke står i kø i måneder for å ta nødvendige røntgenbilder – men løsningene spriker.

Mandag kunne NTB fortelle at mange kreftpasienter hos OUS må vente i månedsvis for å få tatt avanserte røntgenbilder som CT og MR. Bildene er nødvendige for å vite om behandlingen har ønsket effekt, eller om kreften har spredt seg. Men ofte er verken bilder eller analyser klare før pasientene har time hos sin onkolog.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

– Dette er svært alvorlig og fullstendig uakseptabelt, mener Krfs helsepolitiske talsperson Geir Bekkevold.

– Uholdbart og meningsløst, sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

– Skremmende, sier SVs helsepolitiker Sheida Sangtarash.

Men der stopper enigheten.

Frp: Fritt røntgenvalg

Frp mener løsningen er å øke bruken av private helseforetak og innføre fritt røntgenvalg.

– I Granavolden-erklæringen har Frp fått gjennomslag for å utvide fritt behandlingsvalg til nye områder, samt øke bruken av private spesialister. Fritt røntgenvalg er et ypperlig sted å starte, sier Bruun-Gundersen til NTB.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at man ikke kan få tatt bildene hos private aktører, men tvinger folk gjennom den psykiske belastningen det er å stå månedsvis i helsekø. Alle pasienter må kunne velge hvor de vil få tatt avanserte røntgenbilder som MR og CT, og det offentlige skal selvsagt betale, sier hun.

KrF: Bruke ledig kapasitet

Frps regjeringspartner KrF mener derimot dette vil være en kostbar løsning.

– Å utelukkende kjøpe tjenester av private blir fort veldig dyrt, sier Geir Bekkevold.

Han mener at løsningen er å lage et system for å utnytte ledig kapasitet ved offentlige og ideelle sykehus.

– Når man oppdager at et sykehus har kapasitetssvikt, må helseforetakene, i dette tilfellet Helse sør-øst, involvere seg og sjekke om det er ledig kapasitet på andre sykehus. Her håper jeg at vi straks kan få til tiltak som får ventelistene ned, sier Bekkevold.

SV: Høies ansvar

Helseminister Bent Høie (H) uttalte mandag at han forventer at OUS rydder opp, enten ved å øke egen kapasitet eller ved å kjøpe kapasitet hos private. Da pekte han samtidig på at regjeringen har innført pakkeforløp for å sikre forutsigbarhet for kreftsyke.

Ren ansvarsfraskrivelse, raser SVs Sheida Sangtarash.

– I en så alvorlig sak er det skremmende at Høie ikke tar inn over seg at det er hans ansvar å sikre et godt offentlig tilbud. Ved å peke på helseforetaket, og de private, ser vi nok en gang at Høie skyver ansvaret fra seg og legger til rette for et todelt helsevesen.

SV kommer til å ta saken videre til Stortinget, varsler hun.

Sp: Falske forhåpninger

Også Senterpartiets Kjersti Toppe reagerer på Høies utsagn.

– Høie skylder på OUS, men dette handler om at regjeringen har innført pakkeforløp uten at disse er finansiert. Disse skal innføres uten at det skal koste helsevesenet en krone, sier hun og peker på at utviklingen nasjonalt viser en dårligere måloppnåelse på pakkeforløp.

– Høie må ta ansvar og sørge for å ikke gi pasienter falske forhåpninger ved å gi garantier som sykehusene ikke har økonomi til å holde. Høie må slutte å skyve ansvaret nedover, sier hun.

