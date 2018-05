Kreftsyke Ingrid Bjørnov gjør comeback

- Hun gleder seg veldig til å stå på scenen igjen.

I januar fortalte den folkekjære artisten Ingrid Bjørnov (54) at hun har kreft med spredning.

- Så kom kreften. Den beit meg i leggen i fjor sommer, jeg ble operert i en fei og kjørte hyperaktiv sykmelding gjennom høsten. Nå er det spredning og jeg må gjennom en hestekur som ikke lar seg forene med reising og pianospill. Det er med tungt hjerte jeg avlyser resten av Steinway to Heaven-turnéen. Legger meg i de beste hender, håper å komme grusomt tilbake, skrev Bjørnov på sin Facebook i januar.

Hun fikk kreftdiagnosen sommeren 2017, én uke før premieren på Steinway to Heaven-showet. Hun gjennomførte likevel høstturneen, etter å ha fått behandling på sykehus, men fikk altså tilbakefall i januar.

Nå skal artisten tilbake på scenen. I sommer skal hun gjøre flere opptredener.

– Ingrid er fortsatt delvis sykemeldt, men vi er veldige glade for at hun skal gjøre noen konserter i løpet av sommeren, skriver Bjørnovs manager, Lisbeth Wiberg-Olsen, i en E-post til Nettavisen.

– Hun gleder seg veldig til å stå på scenen igjen, fortsetter manageren.

Bjørnov gjør fem konserter i sommer. Først ut er Domkirkeodden, Hamardomen 9. juni.

Det var på Facebook Ingrid Bjørnov først fortalte om de nye konsertplanene.

«Varsel om mer tralling! Min indre korsanger gleder seg kraftig», skriver hun.

DEN GANG DA: Dollie de Luxe vant den norske finalen i Melodi Grand Prix med melodien "Lenge leve livet" i april 1984. Her Ingrid Bjørnov (t.v.) og Benedicte Adrian med filler i håret etter seieren.

Ble hedret for sitt engasjement for mennesker med Downs

Tross den alvorlige diagnosen, så har artisten lagt ut flere oppdateringer på Facebook denne våren.

Bjørnov har vært gjest i radioprogrammet «Herreavdelingen på NRK P1. I tillegg har hun delt flere gode minner fra da popduoen Dollie herjet på 1980-tallet.

I april mottok musikeren «Marte-prisen 2018» for sitt engasjement for mennesker med Downs syndrom og ikke minst for aksjonen «Dagsverk for Down» som hun startet i 2015.

Bjørnov først kjent gjennom popduoen Dollie de Luxe sammen med Benedicte Adrian (54).

Senere har hun som soloartist utmerket seg med en rekke anerkjente show.

