Kreftsyke Jacob Thompson er død - ni år gammel

Ni år gamle Jacob Thompson fra Portland i USA har gått bort, melder familien.

Jacob Thompson (9) rørte hele verden da han i begynnelsen av november ønsket at hele verden skulle bli med og feire hans siste julaften, ved å sende ham julekort som han kunne lese fra sykehussengen.

TAPTE KAMPEN: Ni år gamle Jacob Thompson fra Portland i USA har gått bort, melder familien. Foto: Facebook

Han og familien hadde da fått beskjed om at han kun hadde rundt én måned igjen å leve.

Niåringen fra Portland i USA hadde den sjeldne svulstsykdommen nevroblastom. Kreften spredde seg, og legene sa de ikke lenger kunne gjøre noe for å redde gutten. Niåringen kjempet mot kreften i fire år.

Mandag melder familien at gutten døde på sykehuset søndag.

- Det er med tungt hjerte at vi meddeler at Jacob har gått bort. Søndag 19. november 2017, bare ni år gammel, døde han fredfullt etter en fire år lang kamp mot nevroblastom, skriver familien på Facebook-siden Jacob Thompson's Journey.

Forrige helg feiret Jacob julaften på forskudd med familien. Da hadde han fått tusenvis av julekort, tegninger og gaver fra folk fra hele verden.

Familien retter en stor takk til alle som sendte gutten brev, slik han så inderlig ønsket.

- Hver eneste av dere som sendte Jacob et julekort, en gave, en Facebook-melding eller video, eller en bønn, utgjorde en forskjell i hans siste dager. Dere brakte Jacob glede , og dere ga oss alle optimisme for framtiden. Tusen takk for at dere tok dere tid og fattet interesse for vår søte lille gutts reise. Dessverre er det mange andre som ham som vi håper dere vil fortsette å hjelpe.

Niåringen elsket pingviner, og for et par uker siden opplevde han et stort øyeblikk da akvariet Mystic Aquarium hadde med seg levende pingviner som han kunne få hilse på.

MAGISK MØTE: Jacob Thompson hadde en kjærlighet for pingviner. For to uker siden fikk han møte en ekte pingvin. Foto: Privat/Facebook

FIKK OPPLEVE EN SISTE JUL: Forrige helg feiret Jacob julaften på forskudd med familien. Da hadde han fått tusenvis av julekort, tegninger og gaver fra folk fra hele verden. Foto: Privat/Facebook

