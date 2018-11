Mulla Krekar ber om reisedokumenter til Italia etter at en italiensk dommer krevde å ha ham på plass i landet for å kunne fortsette rettssaken. skriver NRK.

Rettssaken som begynte 8. oktober, ble utsatt til desember fordi retten i Bolzano i Nord-Italia ville ha inn Krekar selv for å få hans forklaring. Forrige uke overleverte PST et brev fra dommeren i Bolzano til Krekar. Der har Krekar fått en frist på ti dager på å innhente nødvendige reisedokumenter fra norske myndigheter, skriver NRK.

– Han gjør det han har fått beskjed om. Så får vi ta en vurdering når vi ser om han har fått reisedokumenter om hvordan han ellers vil forholde seg, sier Brynjar Meling.

Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, er fratatt sine reisedokumenter og har derfor ikke anledning til forlate landet.

Han ble pågrepet i Norge i november 2015 i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi under opprullingen av et angivelig terrornettverk i Italia. Han er nå tiltalt for terrorplanlegging og for å ha ledet nettverket Rawti Shax, som skal ha tilknytning til ekstremistgruppa IS.

Norge var nær ved å utlevere ham, da Italia overraskende trakk utleveringsbegjæringen høsten 2016. Han bestrider å ha noe med personer i Italia å gjøre, og ifølge Meling finnes det ingen organisasjon som har planer om terror eller andre ønsker, annet enn å bli et lovlig kurdisk, politisk parti.

