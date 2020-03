Krekar har sendt inn klage på utleveringsvedtaket – mener Solberg er inhabil

Krekar har sendt inn en klage på Justis- og beredskapsdepartementets vedtak om å utlevere ham til Italia, der han er dømt til tolv års fengsel

I midten av februar kom vedtaket fra Justis- og beredskapsdepartementet om at Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, kan utleveres til Italia.

15. juli i fjor ble Krekar dømt til 12 års fengsel i Italia for terrorvirksomhet. Det er på bakgrunn av dette at han 31. juli 2019 ble begjært utlevert fra Norge.

Det er dette vedtaket Krekar nå har klaget på.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld, og har anket terrordommen. Advokat Brynjar Meling har hele tiden hevdet at dommen i Italia baserer seg på feil premisser.

Siste sjanse

Nettavisen har fått tilgang til Krekars klage der det blant annet heter:

«Det reises i utgangspunkt inhabilitetsinnsigelse mot statsminister Erna Solberg. Solberg var fornærmet i den straffesaken mot Najmuddin Farraj Ahmad som i 2012 endte med at han ble dømt for trusler mot henne. Det anføres at denne høyst særegne relasjonen mellom regjeringens leder og Ahmad objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til Solbergs upartiskhet, uavhengig av hvor stor tillit man generelt måtte ha til statsministerens personlige integritet.

At hun anses som inhabil, innebærer ikke noen form for mistillit til eller anførsel om klanderverdighet hos Solbergs personlig. Habilitetsreglene verner dessuten ikke bare den som har krav på upartiskhet, men også den som bør vernes mot å måtte delta i avgjørelser det etter omstendighetene kan være personlig belastende å måtte delta i, eller rett og slett urimelig å kreve at vedkommende må kunne forholde seg objektivt til.»

Klagen til departementet er sendt av Krekars advokat Brynjar Meling 4. mars. Her hevdes det at vedtaket om å etterkomme Italias begjæring om utlevering ikke er utøvd innenfor rammene av Norges folkerettslige forpliktelser.

Krekars foreløpige eneste mulighet på å få omgjort utvisningsvedtaket er i Kongen i statsråd. Formelt sett er dette hans siste sjanse til å få omgjort vedtaket, som allerede har vært gjennom alle nivåene i domstolene.

Slottet beskriver et slikt møte på denne måten:

«Fredag klokken 11.00 leder Kong Harald statsråd. Det er et møte der statsministeren og de andre medlemmene i Regjeringen kommer til Slottet for å legge fram viktige saker for Kongen.

Når regjeringen skal bestemme noe viktig, presenterer de saken for Kongen. Det er Stortinget som vedtar lovene i Norge, men både Kongen og statsministeren må underskrive alle lover for at de skal være gyldige. Og det skjer hos Kongen i statsråd.»



Mener Erna Solberg er inhabil

Det reises også en innsigelse mot habiliteten til statsminister Erna Solberg.

Daværende kommunalminister Erna Solberg instruerte i 2003 Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om å utvise Krekar fra Norge med bakgrunn i at han var farlig for Norges sikkerhet.

I klagen blir det også trukket frem at Solberg, som kommunalminister i regjeringen Bondevik, i 2003 instruerte både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om å utvise Krekar fra Norge da han ble ansett å være en fare for rikets sikkerhet.

Meling anfører at det er ligger en negativ og/eller kritisk vurdering av Krekars person som han mener i seg selv er til hinder for at Solberg i dag vil kunne vurdere en utlevering av ham på en upartisk måte.

«Hun er også leder for partiet Høyre, som også har vært klare i sin målsetting om å effektuere utvisningen av klager helt siden vedtaket ble truffet i 2003.»

I klagen trekkes det også fram alternativer til utlevering, som straffeforfølgelse i Norge. Det legges også ned påstand om å enten avslå Italias utleveringsbegjæring eller å stille klare krav til landet i forbindelse med en utlevering.

På bakgrunn av klagen er det Kongen i statsråd, altså regjeringen, som tar endelig stilling til utleveringsspørsmålet.