Krekar-saken: Terrordømt nordmann kan få sone i Norge

Nordmannen som er dømt til fengsel i Italia i mulla Krekar-saken, vil kunne få sone hele dommen i Norge.

Oslo tingrett har avgjort at mannen kan overleveres til italienske myndigheter, men det er satt et vilkår om at han kan sone straffen i Norge når dommen mot ham i Italia er rettskraftig, skriver VG.

Nordmannen, som er bosatt i Viken, ble i sommer dømt til ni års fengsel i en italiensk domstol, for deltakelse i en terrororganisasjon i samme sak som mulla Krekar i Italia.

– Han føler på stor lettelse over norske myndigheters avgjørelse om at en eventuell soning skal skje i Norge. Dette av hensyn til at han har ektefelle og barn i Norge, sier hans forsvarer Nils Christian Nordhus.

I begynnelsen av august ble mannen pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), etter at italienske myndigheter etterlyste ham for straffeforfølging.

Han bestrider både dommen og grunnlaget for utleveringen. Det er imidlertid ventet at han overleveres til Italia for en svært kort periode.

Dommen mot ham i Italia forventes å være rettskraftig allerede 8. oktober. Så vil han returnere til Norge.