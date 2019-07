Krekar varsler videre kamp: – Dette er en falsk sak

Krekar mener saken mot ham er politisk motivert, og avviser at han tilhører noen som helst gruppe eller organisasjon.

Hans forsvarer Brynjar Meling opplyser til pressen i Oslo tinghus onsdag at påtalemyndigheten kommer til å be om fire ukers varetekt for hans klient.

– Vi kommer til å gå inn for betingelsesløs løslatelse, eventuelt gå med på meldeplikt, sier Meling til VG.

Ifølge Meling ser Krekar på seg selv som en politisk fange. Meling vil begjære 63-åringen løslatt under fengslingsmøtet.

Ifølge VG kan likevel Meling og Krekar gå med på meldeplikt etter løslatelse.

Fengslingsmøtet starter klokken 13 onsdag ettermiddag.

PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken vil ikke kommentere saken.

Terror

Mandag ble Krekar, som egentlig heter Najumuddin Faraj Ahmad, dømt til tolv års fengsel av en domstol i Italia, for terrorvirksomhet. Sent på kvelden samme dag, ble han pågrepet av norsk politi i sin bolig i Oslo.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld, og dommen i Italia er anket.

Krekar har gått inn og ut av norske rettssaler i 16 år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Pågripelsen ble filmet og lagt ut på Youtube. I videoen roper Krekar «only islam. Islam kommer til dere!», idet han blir fraktet inn i en ventende politibil.

Pågripelsen skjedde etter begjæring fra italienske myndigheter, som har utstedt en arrestordre på ham. Krekar er også internasjonalt etterlyst, og i 2007 slo Høyesterett fast at han utgjør en trussel mot rikets sikkerhet. Neste spørsmål er om han blir utlevert til Italia.

Krekar varsler videre kamp

Krekar på seg selv som en politisk fange, sier forsvarer Brynjar Meling, som la ned påstand om løslatelse under fengslingsmøtet onsdag.

– Hei, Hei, det er mulla Krekar. Det er 63. gangen jeg møter i retten i dette demokratiske landet, hilste Krekar da han ankom Oslo tingrett onsdag.

Påtalemyndigheten vil varetektsfengsle ham, mens forsvarer Brynjar Meling vil begjære 63-åringen løslatt under fengslingsmøtet. Forsvareren sier at Krekar ser på seg selv som en politisk fange, og mullaen gjentok også dette budskapet i retten.

– Dette er en falsk sak, akkurat som da Jordan anklaget meg for å ha solgt heroin, sa Krekar til norsk presse før fengslingsmøtet.

FENGSLINGSMØTE: Bilde av Krekar under fengslingsmøtet i Oslo Tingrett. Her sammen med advokat Brynjar Meling. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Italia sier at Krekar har en terrororganisasjon, men jeg har ingen organisasjon. Jeg tilhører ingen gruppe, dette er falske anklager, jeg har ingen kontakt med Italia, sa Krekar.

Politiets sikkerhetstjeneste legger ned påstand om varetektsfengsling i fire uker under fengslingsmøtet, opplyser Meling, som krever løslatelse.

– Jeg er ikke redd. Jeg fører en kamp for min religion og min ideologi, sa Krekar.

– Er ingen trussel

Fengslingsmøtet skulle etter planen starte klokken 13 onsdag ettermiddag, men var noe forsinket. Krekar tok seg god tid til å snakke med pressen.

– Norge er et veldig bra land, et veldig bra folk, et veldig bra system, veldig bra lover. Men det er noen som misbruker systemet. De bruker PST, de bruker penger, de bruker tid på saken min, sa han.

– Jeg skjønner ikke hvorfor noen er redd meg. Jeg har vært her i 28 år, jeg er ingen trussel mot rikets sikkerhet.