Krekars anke i utleveringssaken forkastet av Høyesterett, melder NRK.

Oslo tingrett slo 1. november i fjor fast at Krekar kan utleveres til Italia. Krekar anket saken, men Borgarting lagmannsrett forkastet anken 4. desember. Høyesterett gjorde deretter det samme i dag.

Høyesteretts ankeutvalg skriver i en kjennelse at man «finner det enstemmig at anken ikke kan føre frem», og derfor forkastes, melder NRK.

Opp til regjeringen

Det er nå Justis- og beredskapsdepartementet som skal avgjøre om en utleveringsbegjæring skal etterkommes, eller ikke.

– Vi må gå gjennom hva Høyesterett har kommet til, og hvorfor de mener han kan utleveres, og at lovens vilkår er oppfylt. Så er det faktisk opp til departementet i første omgang, og så kongen i statsråd, om han skal utleveres, sier Krekars forsvarer Brynjar Meling til NRK.

Meling har tidligere advart mot at han mener den sittende regjeringen har en politisk ambisjon om å få Krekar sendt ut av Norge.

– Dette er også et vedtak som kan overprøves av domstolene, dersom det for eksempel foreligger inhabilitet, noe vi mener at det gjør, og at man ikke er gitt de tilstrekkelige garantiene, sier Meling til NRK.

– Skandale

Da lagmannsretten forkastet anken i forrige måned, og opprettholdt avgjørelsen om at han kan utleveres til Italia, kalte Krekars forsvarer Brynjar Meling prosessen for en skandale.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som Krekar, ble 15. juli i fjor pågrepet av politiet, etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund.

To dager senere ble han i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker. Italia begjærte Krekar utlevert 18. juli, og det er grunnlaget for varetektsfengslingen, som senere ble forlenget til 8. desember.