Krever ett år fengsel etter Mohammed-dødsfall

Påtalemyndigheten krever et år fengsel for 21-åringen som overfalt avdøde Mohammed Altai (16) på Holmlia.

Påtalemyndigheten legger mest vekt på at Mohammed Altai ikke fikk øyeblikkelig hjelp, når de mener at 21-åringen skal dømmes til et års fengsel. I tillegg mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for grov kroppskrenkelse og at bakgrunnen var æresrelatert.

Familien, ved bistandsadvokat Erlend Liaklev Andersen, krever 300.000 kroner i erstatning til foreldrene. Hovedgrunnen er at 21-åringen hindret at Mohammed fikk legehjelp, og at Mohammed ville ha overlevd hvis hjelpen hadde kommet fortere.

21-åringen er tiltalt for grov kroppskrenkelse mot 16 år gamle Mohammed Altai på Holmlia i juni 2017. Altai døde etter voldshendelsen, men ikke som følge av volden utøvd av 21-åringen.

Påtalemyndigheten legger til grunn at det var forholdet mellom Mohammed og 21-åringens søster som var bakgrunnen for overfallet, og at Mohammed visste at han ville få juling når han skulle møte 21-åringen ved Holmlia skole den aktuelle dagen.

- Møte skjer som følge av en kultur der det er ugreit at avdøde er kjæreste med tiltaltes søster, sa aktor Børge Enoksen i retten.

Påtalemyndigheten legger også til grunn at 21-åringen ikke hadde til hensikt å påføre Mohammed alvorlig skade. Dette underbygges også av obduksjonsrapporten som ikke viser noen skade etter selve overfallet. Dødsårsaken skyldes hjerteflimmer. Påtalemyndigheten mener derfor at 21-åringen bare har gjort seg skyldig i kroppskrenkelse og ikke kroppsskade.

AKTOR: Politiadvokat Børge Enoksen er aktor i straffesaken. Foto: Kjetil Bortelid Mæland (Nettavisen)

- Ga ordre om ikke å ringe ambulanse

Aktor Børge Enoksen poengterte at det er 21-åringens handlemåte etter at Mohammed hadde besvimt, som er bærende for straffepåstanden.

Mohammed fikk hjertestans under overfallet og besvimte. Likevel ble ikke ambulanse tilkalt.

- Han hører at mange roper om å ringe ambulanse. Han ser at leppene er blå. Han gir ordre om å ikke ringe ambulanse og han gjør det fordi han tenker på seg selv, sa aktor Enoksen i retten.

21-åringen ville ikke at ambulanse skulle tilkalles. Istedenfor ble en fetter oppringt. Da han kom til stede, ble ambulanse straks oppringt. Da hadde det gått 10 minutter.

Ambulansen kom etter 17 minutter. Aktor mener at de tapte minuttene kan ha vært kritiske for å redde Mohammed, som ble behandlet med hjertestarter da ambulansen kom til stedet.

Både påtalemyndigheten og bistandsadvokat Erlend Liaklev Andersen, mener at det var uflaks at Mohammed fikk hjertefeil denne dagen, men at det er sterkt klanderverdig at tiltalte hindret at han fikk hjelp.

Familiens advokat mener også det er sterkt klanderverdig at 21-åringen under rettssaken har snakket nedsettende og uriktig om Mohammed og hans relasjon til jenter.

- Han sa han elsket henne

Bistandsadvokat Andersen sa at uansett hva relasjonen måtte ha vært, så kan ikke sedvanen på Holmlia, med å beskytte jentenes ære, på noen måte kan forsvare tiltaltes handlinger. Han fortalte at Mohammed visste at hans forhold til 21-åringens søster ville bli tema under det planlagte møte.

- Han ble redd for tiltalte og hans reaksjon. Hva sa han til sitt forsvar? Han sa at han elsket henne, og det gjorde tiltalte så provosert at han utøvde vold, sa Andersen i sin prosedyre i Oslo tingrett.

Var sint fordi søsteren hadde kjæreste

Torsdag satt pappaen til den 21 år gamle tiltalte i Mohammed-saken i vitneboksen i Oslo tingrett.

Faren til 21-åringen og søsteren var siste vitne i straffesaken mot 21-åringen. Han er fra Balkan og kom til Norge for 20 år siden og snakker ikke norsk.

Han ville selv ikke forklare seg for retten torsdag. Aktor leste derfor opp en politiforklaring som han ga kort tid etter overfallet i 2017.

Han fortalte at sønnen hadde vært opprørt over søsteren kvelden før overfallet, altså søndag 11. juni 2017. Aktor leste fra forklaringen:

- Han (sønnen) kom hjem og fortalt at søsteren var sammen med en gutt i klassen hennes.

- Han var sint og likte det ikke. Han spurte dem (foreldrene) hvordan søsteren kan gjøre noe slikt når hun er så ung.

Pappaen skal da ha sagt at broren måtte da det med ro og at foreldrene skulle snakke med henne. Dette gjorde han, og datteren fortalte at det ikke var sant og at hun og Mohammed bare var venner.

- Hun forklarte det oppriktig og pappaen trodde på henne, leste aktor fra vitneforklaringen.

Faren skal etter dette ha snakket med 21-åringen og sagt at det ikke stemte at søsteren var kjæreste med gutten i klassen, og skal ifølge sin egen forklaring ha bedt sønnen om ikke å lage noe problemer.

- Men hvis han møtte gutten så kunne han si på en rolig måte at han måtte ligge unna søsteren fordi hun bare er 15 år. Moren roet også ned sønnen og sa at det ikke var problem og at det var naturlig at hun henger med en gutt som går i samme klasse.

Faren om datteren: - Du lukter ennå melk

I avhøret hadde faren sagt at det ikke er lett å kontrollere en ung gutt og kontrollere vite hva han tenker.

Politiet hadde spurt hva han ville sagt til datteren hvis hun hadde fått en kjæreste.

Han ville sagt: "Datteren min, det er alt for tidlig, det lukter fortsatt melk av deg. Du er alt for ung". Hvis hun er forelsket i ham så er hun forelsket i ham og ikke noe man kan gjøre med det. Kjærlighet har ingen grenser. Alle vil elske noen en gang i livet.

Faren sa til politiet at han er opptatt av at barna skal ha et godt rykte, men la mer vekt på om barna var medlemmer av "hooligan-gjenger" eller drakk alkohol, fremfor om de hadde en kjæreste.

- Det er ikke som om datteren har gått naken gjennom Oslo. Det er ikke så ille, skal faren ha sagt til politiet.

Aktor Enoksen leste fra forklaringen: Han ble spurt om hvis datter får kjæreste om, det gir dårlig rykte. Han sa at han ikke var opptatt av hva andre tenker om det, men at man bør fokusere på skole. Han sier at han har godt forhold til datteren, og elsker henne, og hvis hun elsker en annen, så vil han akseptere det, men det er en tid for alt, leste Enoksen fra politiforklaringen.

Etter torsdag vil dommerne i Oslo tingrett trekke seg tilbake og vurdere hva som er riktig straff for 21-åringen.

