Advokaten til Birgitte Tengs' fetter krever på nytt omgjøring av den sivile dommen hvor klienten ble dømt til å betale erstatning etter drapet i 1995.

Politiets nye etterforskning avskrev i midten av april fetteren for godt som en mulig mistenkt gjerningsmann bak drapet på Birgitte Tengs i 1995. Fetteren ble under straffesaken frikjent for anklagene om drap på den 17 år gamle kusinen, men i en sivilrettslig erstatningssak etterpå ble han dømt til å betale de etterlatte 100.000 kroner.

Etter politiets nye konklusjon om at fetteren avga en falsk forklaring vil fetterens advokat, Arvid Sjødin, ha den sivile dommen endelig omgjort av Høyesterett.

– Her slås det altså fast at min klient ikke er interessant i etterforskningen. Da kan han heller ikke ta ansvar for drapet, sier Sjødin til Stavanger Aftenblad.

Sjødin har ti ganger tidligere forsøkt å få den sivilrettslige dommen omgjort uten å nå gjennom i det norske rettsvesenet. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har dømt den norske staten for feil, men likevel er ikke erstatningsdommen opphevet.

– Så lenge den sivilrettslige dommen fra lagmannsretten i 1998 opprettholdes, hvor min klient ble dømt til å betale erstatning til Birgittes etterlatte, holdes han ansvarlig for drapet, sier Sjødin.

(©NTB)

