Krever sukkerkutt i dagligvarehyllene: - Rammer norske arbeidsplasser hardt

De største ungdomspartiene er enige om én ting.

Regjeringen og Fremskrittspartiet (Frp) er i sluttspurten om å bli enige om statsbudsjettet for 2021.

En lei nøtt å knekke er grensehandelsavgiftene. Det fikk Frp-leder Siv Jensen til å forlate forhandlingsbordet etter en halvtime tirsdag.

Unge Høyre: - Sukkeravgiften må bort

Nettavisen har vært i kontakt med de største ungdomspartiene.

- Etter koronapandemien bør ikke det være et spørsmål en gang. At norske politikere over så lang tid har tillat en enorm handelslekkasje er dårlig for klima og for arbeidsplassene, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby til Nettavisen.

- Sukkeravgiften må bort!

- Kan like gjerne gjøre det i Norge

Han mener at de stengte grensene er det endelige beviser på at uansett hvor høye avgiftene er, så kommer nordmenn til å drikke brus.

- De kommer til å drikke alkohol, og de kommer til å nyte tobakk. Da kan de like så godt gjøre det i Norge, sier han til Nettavisen.

Formann i FpU, Andreas Brännström, er helt på linje med Unge Høyre:

- FpU vil fjerne alle særavgifter på brus og sjokolade fordi det rammer norske arbeidsplasser så hardt, sier Brännström til Nettavisen.

Vil reversere avgiften

Senterungdommen engasjerer seg også i saken:

- Senterungdommen vil ha sukkeravgiften tilbake til 2017-nivået. Det mener også Senterpartiet, som i sitt alternative budsjett i dag har gått for ikke å prisjustere avgifter for sjokolade- og sukkervarer. Det er vi veldig glad for, sier internasjonal leder i Senterungdommen, Jesper Nohr, til Nettavisen.

AUF mener også det er på høy tid å gjøre noe:

– Vi i AUF mener at særavgifter på mat og drikke (som sukkeravgiften) ikke skal føre til nedleggelse av arbeidsplasser. Den sukkeravgiften som Frp- og Høyre-regjeringen innførte fører til en skadelig handelslekkasje som har store konsekvenser. Sukkeravgiften slik vi kjenner den i dag må bort, sier leder for utdanning og arbeidslivspolitikken i AUF, Reidar Fugle Nordhaug.

Vil gjøre sukkerfri brus billigere

I regjeringens forslag til nytt statsbudsjett, blir lettbrus billigere enn brus med sukker, slik Nettavisen har omtalt.

I dag må produsentene betale 3,51 kroner i sukkeravgift per liter brus. Regjeringen foreslår å redusere avgiften med 30 prosent - til 2,54 kroner - for sukkerfri brus fra 1. juli neste år.

- 10.000 til 20.000 nye arbeidsplasser

For Virke er dette en kampsak:

- Et varig bortfall av grensehandel vil gi grunnlag for mellom 10.000 og 20.000 nye arbeidsplasser i Norge. Dette er arbeidsplasser vi sårt trenger når antallet arbeidsledige har økt med over 100.000 siden februar, sier direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen, til Nettavisen

De har store forventninger til at Frp og regjeringen i statsbudsjettet gjør det som trengs for å hente verdiskaping og arbeidsplasser hjem igjen:

- De må senker de høye særavgiftene som lokker nordmenn over grensen for å handle, sier Andersen.

- Skal ikke sponse Sverige

Frps finanspolitiske talskvinne, første nestleder Sylvi Listhaug, var klinkende klar da budsjettforslaget ble lagt frem i oktober.

– Vi er helt tydelige på at vi skal ha ned avgifter på grensehandelsutsatte varer, slik at nordmenn heller handler i Norge og skaper arbeidsplasser her, istedenfor å sponse Sverige som vi har gjort i altfor mange år, sa hun da.

Ifølge Virke vil grensehandelstopp gi 12 milliarder kroner mer til norske matbutikker og Vinmonopolet hvert år. Det betyr 8 200 nye norske arbeidsplasser, og mer enn 3,7 milliarder kroner i økte inntekter til stat og kommuner i Norge, ifølge beregninger fra Menon Economics.

