Krever svar av Støre etter denne bompenge-krangelen

Dale: - Jeg kan ikke fatte at Arbeiderpartiet er så uansvarlige.

I en debatt på NRK mandag havnet samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og Ap-nestleder Hadia Tajik i krangel om bompenger, der Dale ønsket svar på om Arbeiderpartiet ville støtte regjeringens bompengeforlik.

Avtalen vil gi bompengekutt på en del bompengeprosjekter utenfor byene, mens staten vil øke sitt bidrag til de store kollektivprosjektene. De ekstra pengene skal fordeles likt på lavere bompengesatser og høyere bidrag til kollektivdriften.

Tajik ville ikke svare på om Arbeiderpartiet ville stemme for bompengekutt på rundt 18 milliarder kroner, men lovet at de ville jobbe for at staten skulle ta en større rolle i kollektivutbyggingen.

Krever svar av Støre

Etter opptredenen krever nå samferdselsminister Dale klare svar fra Ap-leder Jonas Gahr Støre om hva Arbeiderpartiet mener om pakken.

- Jeg har utfordret Tajik gjentatte ganger på om de ville si ja eller nei på det tilbudet vi har kommet frem til. Hun nektet å svare. Raymond har skygget banen, og latt Lan Marie Berg svare for Oslo. Nå må vi ha en avklaring på hva Arbeiderpartiet mener, sier Dale til Nettavisen.

Han viser til at MDG ikke bare har sagt nei til pakken, men at de ønsker å øke bompengebelastningen i byene for å kutte kollektivprisene med 20 prosent.

Han krever svar på tre ting

Kommer Arbeiderpartiet til å stemme for bompengekuttene når de legges frem i fremtidige prosjekter?

Kommer eventuelle Ap-ledede byråd i de fire største byene til å si ja til økt statlig bidrag til kollektivutbyggingen, slik avtalen legger opp til?

Kan Arbeiderpartiet garantere at de avviser MDGs krav til økt bompengebelastning i byene?



- Hvis man opprinnelig vil ha ned trafikkveksten, er bedre kollektivtransport eneste løsningen. Når staten nå kommer og bidrar med mer penger til det, og man likevel sier nei, og i stedet foreslår å øke bompengebelastningen for å oppnå den samme takstreduksjonen som de kan få «gratis» av vår avtale, da skjønner jeg ingenting. At MDG mener det, er en ting, men jeg kan ikke fatte at Ap er så uansvarlig, sier Dale.

- Høyres byrådslederkandidat i Bergen har tidligere sagt at han gjerne tar imot pengene, hvis de sier nei andre steder. Vil noe slikt være aktuelt?

- Jeg har planer om å la tilbudet stå til byene tar aktivt stilling til det. Men dette bidrar til kollektivsatsing og å kutte i bompengene. Jeg mener oppriktig at hvis politikerne sier nei til det, er det bare én ting å gjøre: Skifte dem ut ved valg.

- Tajik sa på debatten at de ville vite hva som faktisk sto i avtalen før de sa ja eller nei. Kan du svare på hva avtalen faktisk vil bety for Oslo?

- Vi har antydet en størrelsesorden på 2,5 milliarder kroner. De som sitter med disse prosjektene vet jo hva det vil bety. Men det viktigste her er den prinsipielle avklaringen om en vil ta imot mer penger fra staten, både for å kutte bompenger og få bedre kollektivtrafikk, sier Dale.

Ap: - Vi får ikke ordentlige svar

Jonas Gahr Støre sender stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø, medlem av transportkomiteen på Stortinget, til å svare på utfordringen stilt til partilederen.

Partileder Jonas Gahr Støre og medlem av transportkommiteen Kirsti Leirtrø. Foto: Flickr/Arbeiderpartiet/Bernt Sønvisen.

- Høyreregjeringen prøver å gjemme bort kaoset sitt ved å snakke om Arbeiderpartiet. Vi er et seriøst styringsparti. Arbeiderpartiet inngår ikke avtaler som påvirker bylufta og folks hverdagsøkonomi uten å vite innholdet. FrP får begynne med å bli enig med regjeringspartner Venstre om hvordan regjeringens politikk skal tolkes, sier Leirtrø til Nettavisen.

Hun er lite fornøyd med detaljnivået i avtalen som de nå avkreves svar på om de støtter eller avviser:

- Vi har sendt en rekke spørsmål til statsråden om innholdet i avtalen, men får ikke ordentlige svar. Så skal vi ta stilling til det de legger frem i statsbudsjettet når statsbudsjettet kommer, sier Kirsti Leirtrø som representerer Arbeiderpartiet i Transportkomiteen på Stortinget.