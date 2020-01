Krever unnskyldning fra dansk avis etter satiretegning

Jyllands-Posten har pådratt seg den kinesiske stats vrede.

En satiretegning i den danske avisen Jyllands-Postens vekker sterke reaksjoner i Kina. Nå vil den kinesiske ambassaden i Danmark ha en offentlig unnskyldning.

Det opplyser danske Berlingske tirsdag morgen.

- Sårer følelsene

Kravet kommer fram i en pressemelding fra den kinesiske ambassaden, hvor det kommer fram at tegningen er en «fornærmelse mot Kina, og sårer følelsene til det kinesiske folk.».

- Helt uten sympati og empati har den krysset enhver etisk grense for ytringsfrihet, i strid med all menneskelig samvittighet. Vi uttrykker vår sterkeste indignasjon, og krever at Jyllands-Posten og Niels Bo Bojesen erkjenner feilen og offentlig ber om unnskyldning til den kinesiske folk, heter det i kravet.

Tegningen er av det kinesiske flagg, men de fem gule stjernene er erstattet med virus som skal ligne på coronaviruset. Ifølge CBS News har minst 106 personer mistet livet etter å ha blitt smittet av viruset.

Debattredaktør i Jyllands-Posten, Henrik Sejerkilde, argumenterer mot kritikken i avisens kommentarfeltet.

- Dagens tegning har under ingen omstendigheter til hensikt å fornærme verken det kinesiske folk, eller å harselere med den alvorlige situasjonen at viruset koster menneskeliv. Jyllands-Posten vil naturligvis ikke bagatellisere en så alvorlig situasjon, skriver han.

- Ikke intensjonen

Sejerkilde mener avisens tegninger på debattsidene har som mål å ta opp dagsaktuelle emner som opptar samfunnet og leserne.

- Tegningen har tilsynelatende virket støtende på noen - det har ikke vært intensjonen, står det videre.

Det var Dagbladet som først omtalte saken her til lands.

30. september 2005 trykket avisa Jyllands-Posten karikaturer av profeten Muhammed som provoserte muslimer verden over og senere førte til drapstrusler, ambassadestorming, flaggbrenning og voldelige opptøyer.

Fakta Muhammed-striden ↓ * 2005: Jyllands-Posten trykker en side med karikaturtegninger av profeten Muhammed. Flere europeiske aviser, også norske, trykker karikaturene. Danske og norske interesser i Midtøsten angripes. Jyllands-Posten og tegneren Kurt Westergaard har vært mål for flere planlagte terroraksjoner.

* 2006: Det franske satiriske magasinet Charlie Hebdo trykker karikaturtegninger av Muhammed, deriblant to fra Jyllands-Posten.

* 2007: En svensk avis trykker tegninger av profeten Muhammed som en hund. Kunstneren Lars Vilks, som står bak tegningen, er i ettertid blitt utsatt for drapstrusler og drapsforsøk.

* 2011: En brannbombe blir kastet mot Charlie Hebdos redaksjonslokaler etter at magasinet trykker en karikaturtegning av profeten Muhammed på førstesiden. Ingen blir såret.

* 2015: 7. januar stormer to væpnede menn lokalene til Charlie Hebdo. Tolv mennesker blir drept, blant dem redaktøren Stéphane «Charb» Charbonnier. 14. februar er det skyting på et debattmøte i København, der Lars Vilks deltar. Politiet anser det som et drapsforsøk mot Vilks. En sivilperson blir drept og tre politifolk såret. (Kilde: NTB) (©NTB)