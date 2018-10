KrF: 1600 har meldt seg inn etter Hareide-talen

Skjebnemåned for KrF.

KrF-leder Knut Arild Hareides venstresving har satt hele KrF i arbeid frem mot landsmøtet 2. november.

Der skal 193 delegater avgjøre partiets retningsvalg fremover - hvorvidt de skal gå inn i Solberg-regjeringen og få flertall, eller felle regjeringen og danne mindretallsregjering med Ap og Sp, slik Hareide ønsker.

1600 inn - 150 ut

KrFs nestledere er ikke enige med sjefen sin.

Partiet har fått en sterk tilvekst av nye medlemmer etter talen og en intens vervekampanje:

- Siden fredag 28. september har over 1600 nå meldt seg inn i KrF, mens 150 har meldt seg ut, sier kommunikasjonssjef i KrF, Mona Høvset, til Nettavisen onsdag.

Les også: KrF: Over 1000 nye medlemmer

Vet ikke hvem de nye er

Hun vet ikke hvem de nye medlemmene er:

KrFs vervekampanje: - Medlemmene oppfordres til å verve, og i tillegg har vi hatt annonser på Facebook og i Dagen og Vårt Land, ifølge Høvset.

- Innmeldingene skjer i all hovedsak automatisk via nettsiden vår, så vi kjenner ikke deres begrunnelse. Men det er tydelig at mange vil være med på KrF-laget for å bygge et varmere samfunn, og det er vi veldig glade for, uttalte hun til Nettavisen for seks dager siden.

Alle KrFs medlemmer kan delta, men uten forslags-, tale- og

Kommunikasjonssjef i KrF: Mona Høvset.

stemmerett. På landsmøtet 2. november er det de 193 valgte delegatene som får stemme.

Automatisk medlem av et lokallag

Som medlem i KrF blir du automatisk medlem av et lokallag.

- Det er lovene våre om regulerer hvem som har stemmerett på lokallagets årsmøte, som velger utsendinger til fylkesårsmøtet. Der står det: §5: Årsmøtets vedtak fattes med simpelt flertall av alle frammøtte medlemmer som har betalt forfalt kontingent, forklarer Høvset.

Hvor mange delegater hvert fylkeslag får sende til landsmøtet, avhenger medlemstallet per 31.12.17 og stemmetall ved stortingsvalget og fylkesleder, ifølge henne.

Mest sett siste uken