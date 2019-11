KrF advarte mot miljøbevegelsen - dette er holdningene de frykter

Er mennesket et virus som må angripes med radikale grep?

Det ble mye oppstyr etter at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad trakk frem deler av miljøbevegelsen som en trussel for menneskeverdet. Det endte med nærmest universell fordømmelse og latterliggjøring i Nytt på Nytt på NRK.

Men hva var det egentlig KrF-lederen hadde i tankene?

Hva er miljøbevegelsen?

«Miljøbevegelsen» er et upresist begrep, og Ropstad rettet sitt skyts mot «deler» av bevegelsen i Europa. Wikipedia forsøker å definere begrepet på følgende måte:

«Miljøbevegelsen er en løs betegnelse på organisasjoner (miljøorganisasjoner) og andre parter som arbeider profesjonelt eller ideelt med natur- og miljøvern. Betegnelsen er noe upresis blant annet fordi «miljø», «miljøvern» og «miljøvennlig» er blitt populære honnørord.»

I sitt angrep blandet også Ropstad inn temaer som primært håndteres av dyreverngrupper, som utvider definisjonen. I denne skogen av organisasjoner og forskere, er det en del holdninger som mange vil anse som kontroversielt stoff.

Nettavisen har vært i kontakt med KrF for å høre om hvilke eksempler de sikter til. De henviser blant annet til Erik Lundes bok «Uønsket - Mennesket i sorteringens tid», og en kronikk i Fritanke skrevet av den tidligere fagredaktøren i Forskning.no Erik Tunstad.

Det er særlig overbefolkning som fremheves som et miljøproblem. Løsningene på dette er til dels drastiske. Under har vi samlet noen av eksemplene som benyttes, samt et annet rykende fersk eksempel:

Tusenvis av forskere ønsker befolkningskontroll

I begynnelsen av november ble et opprop signert av det som omtales som over 11.258 vitenskapsmennesker publisert - inkludert 78 fra Norge. «World Scientists’ Warning of a Climate Emergency» er svært likt et lignende opprop fra 2017 som hadde over 15.000 underskrifter.

Det slår fast at antall mennesker er roten av store deler av klodens utfordring:

«Economic and population growth are among the most important drivers of increases in CO2 emissions from fossil fuel combustion therefore, we need bold and drastic transformations regarding economic and population policies.»

De viser til at befolkningsveksten er på rundt 80 millioner mennesker per år, og at veksten må snus:

«(...) the world population must be stabilized—and, ideally, gradually reduced», skriver de.

Forslag til løsninger legger de også frem:

«Estimating a scientifically defensible, sustainable human population size for the long term while rallying nations and leaders to support that vital goal.»

Oversatt: Verdens ledere skal gå sammen for å definere, og håndhevere, et maksimumsnivå på verdens befolkning.

Overstyre demokratiet

Det ble litt bråk da «25 kulturpersonligheter» i Norge i mars skrev en kronikk der de ga sin fulle støtte til «opprørserklæringen til Extinction Rebellion Norge», som de kalte det.

Gruppen mener at Norge skal være «netto-null» i klimagassutslipp «ideelt sett innen 2025» - altså om fem år.

Gruppen Extinction Rebellion arrangerte klimamarkering foran Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

«Disse kravene gjør det nødvendig med en mobilisering i et omfang og størrelse som til en krig. Vi har ikke tillit til at styresmaktene vil gjennomføre de modige, hurtige og langsiktige endringene som kreves og vil at folket får ta del i gjennomføringen. Vi krever at det utnevnes et råd bestående av et representativt utvalg borgere som skal overvåke endringene, slik at så mange som mulig tas gjennom krisen og ikke bare noen privilegerte få.»

Gruppen ønsker et råd som skal passe på at Stortinget, Norges øverste folkevalgte, gjør jobben sin.

«A rat is a pig is a dog is a boy»

Peta er verdens kanskje mest kjente dyrevernorganisasjon, og organisasjonens grunnlegger Ingrid E. Newkirk slår fast følgende:

«When it comes to pain, love, joy, loneliness, and fear, a rat is a pig is a dog is a boy.»

Dyrevernorganisasjonen Peta er kjent for å bruke sterke virkemidler i sin kamp for dyrs rettigheter. Grunntanken er at dyr skal være fri. Foto: Peta

Organisasjonen bygger langt på vei på filosofen Peter Singers verk «Animal Liberation». Peter Singer er en person Ropstad fremhevet flere ganger i forrige ukes debatt som en farlig innflytelse, og Newkirk har mottat pris fra Singer. Ifølge Peta er diskriminering basert på art, like ille som på rase.

«Whether it’s based on race, gender, sexual orientation, or species, prejudice is morally unacceptable», slår Peta fast på sine nettsider.

Menneskeviruset

Paul Watson er en kjent figur i Norge gjennom det arbeidet hans organisasjon Sea Sheapard har hatt mot norsk hvalfangst, blant annet med sabotasje - men også gjennom TV-serien Whale Wars.

Sea Sheapard er kjent for sin aktivisme mot hvalfangst - og de er heller ikke så glad i mennesker. Foto: EPA/ADAM LAU

Han omtaler mennesket som et virus som må håndteres med radikale grep:

«Curing a body of cancer requires radical and invasive therapy, and therefore, curing the biosphere of the human virus will also require a radical and invasive approach.

It won't be easy but then it's better than the alternative.»

Nøyaktig hva disse radikale og invaderende tiltakene innebærer, er uklart. Men han har uttalt at bare «en veldig liten prosentandel» av mennesker burde få være foreldre, og at det å være foreldre bør være et karrierevalg.

Befolkningen en trussel mot verden

Paul R. Ehrlich er en av de mer kjente miljøvernene opp gjennom historien, og gjorde seg i 1968 verdenskjent med boken «The Population Bomb», inspirert av et besøk i New Delhi.

I boken Uønsket siteres det flittig fra boken:

«Vi snirklet oss gjennom byen og kom inn i et slumområde. Temperaturen var på godt over 40 grader, og luften var full av støv og røyk. Gatene bugnet av mennesker. Mennesker som spiste, mennesker som vasket seg, mennesker som sov. Mennesker som besøkte andre mennesker, mennesker som kranglet og skrek. Mennesker som stakk hendene inn gjennom drosjevinduet for å tigge. Mennesker som gjorde sitt fornødne og urinerte. Mennesker som klamret seg til busser. Mennesker som gjette dyr. Mennesker, mennesker, mennesker, mennesker. Mens sjåføren langsomt manøvrerte farkosten gjennom trengselen med den ene hånden på hornet, skapte støvet, ståket, varmen og bålene en djevelsk atmosfære. Ville vi noen gang komme oss tilbake til hotellet? Vi var vettskremte, alle tre … og siden den kvelden har jeg fryktet overbefolkning.»

I boken meldte han om at millioner av mennesker ville sulte ihjel en gang på 70- eller 80-tallet på grunn av overbefolkningen.

Paul Ehrlich er en av de mest markante personene i internasjonal miljøbevegelse, og er kjent for å sette bekymringen for overbefolkning på dagsorden. Foto: Skjermbilde (YouTube)

Sammenhengen er ikke direkte, men på 70-og 80-tallet gjennomførte både India og Kina til dels katastrofale tiltak for å forhindre befolkningsvekst. Etter å ha forsøkt å begrense befolkningsveksten i flere tiår, innførte India i 1975 en unntakstilstandsperiode som inkluderte tvangssterilisering av flere millioner kvinner, og i Kina ble etbarnspolitikken innført noen år senere.

- Ideen om at kvinner skal få ha så mange barn som de ønsker, er for meg det samme som å si at alle skal få lov til å hive så mye søppel i naboens bakgård som de har lyst til, skal Ehrlich ha sagt senere.

I boken Uønsket beskriver Lunde:

«Den britiske naturvitenskapsmannen og miljøaktivisten James Lovelock satte et befolkningsmål fra 500 til 1000 millioner, mens Paul Erlich opererer med et mer «moderat» mål på 1,5 til 2 milliarder. Det farlige med slike utopiske befolkningsmål er at det må svært radikale og etisk betenkelige tiltak til for å oppnå den ønskede nedgangen i antall mennesker.

En australsk studie konkluderte i 2014 med at det kun er en global ettbarnspolitikk som vil være effektiv nok dersom man skal løse miljøproblemene gjennom befolkningsreduksjon.

Og ettbarnspolitikk er det mest problematiske befolkningstiltaket av dem alle. Kinas ettbarnspolitikk, som ble avviklet i 2016, ble brutalt håndhevet av myndighetene. Blant de mest alvorlige overgrepene mot enkeltpersoner var tvangssteriliseringer og tvungne aborter. I Kina bærer ettbarnspolitikken en stor del av ansvaret for at landet mangler flere titalls millioner jenter og kvinner i befolkningen.

Han viser til at ideen ikke er ukjent gods i Norge selv om det ikke er vanlig politikk. Blant annet har professor Jørgen Randers, som ledet Lavutslippsutvalget, tatt til orde for ettbarnspolitikk.

Lidelse fremfor vitenskap

I sin tekst fremhever Erik Tunstad også kampen mot såkalt gylden ris - et genetisk modifisert risprodukt som skal kunne hindre A-vitaminmangel - som et eksempel på at mennesket blir satt i andre rekke av miljøbevegelsen.

- Over en million barn dør årlig av mangel på vitamin A. Disse barna er fattige, og får ikke de vitaminene som kunne hindret dem i å bli blinde og få ødelagt immunforsvaret. Dette gjør dem sårbare overfor sykdommer – meslinger, luftveisinfeksjoner og diaré.

Golden Rice er et genetisk modifisert risprodukt som er utviklet for å hindre A-vitaminmangel. Foto: International Rice Research Institute (Wikimedia/CC BY 2.0)

- Det moralske dilemmaet – for noen miljøvernere – er om vi skal la dem fortsette å dø, helt til verden er blitt et bedre og mer rettferdig sted, eller om vi skal redde dem nå. For det kan vi, hvis vi vil. Miljøvernernes moralske dilemma er at denne redningen fordrer dyrking av genetisk modifisert mat. Vi kan redde barna ved å gi dem tilgang til Golden Rice – ris som er genetisk modifisert til å gi de som spiser den nok A-vitaminer til å unngå sykdom.

Mennesker mer verdt enn dyr?

Tunstad fremhever også at det i enkelte kretser ser ut til å være en oppfatning at dyr er mer verdt enn mennesker:

- Noen husker kanskje treåringen som falt ned til gorillaen Harambe i Cincinnati Zoo i 2016? Gorillaen ble skutt, og barnet reddet. Bare få dager senere hadde mer enn 138 000 mennesker underskrevet en protest. De protesterte riktignok ikke mot at barnet ble reddet, men mot at dyret ble skutt. Harambe skulle aldri vært i en zoo, ble det sagt.

Han viser også til en artikkel fra Psychology Today, med tittelen: «Is a Dog's Life Worth More Than a Person's?».

- Det litt ekle svaret, er at det er det stadig vekk. Forskere satte opp et tankeeksperiment: Det kommer en buss i full fart, i veien for bussen står bikkja di, og en ukjent utenlandsk turist. Du forstår at du kan redde en av de to, men ikke begge. Hvem redder du? 40 prosent svarte bikkja.

- Byttet forskerne ut den utenlandske turisten med en sambygding som du ikke kjenner personlig, ville fremdeles 37 prosent foretrekke bikkja, påpeker han.