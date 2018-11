KrF-drama i innspurten - jobber for å snu åtte delegater

Sentrale kilder i KrF-leder Knut Arild Hareides leir sier til VG at de har en klar plan for hvordan de skal snu det blå flertallet på landsmøtet til rødt.

Til sammen skal de ha blinket seg ut åtte konkrete delegater som på forhånd har sagt de vil stemme for å ta KrF inn i Erna Solbergs regjering. Disse skal være så usikre at de kan være på vei til å støtte Hareides plan om en regjering med Ap og Sp, skriver VG.

Av disse er det fire som skal ha sagt at de kan tenkes å stemme rødt, mens de fire resterende angivelig kan være åpne for å stemme blankt, skriver avisen.

På forhånd har det vært kjent at 99 delegater har varslet at de primært eller sekundært vil stemme for å gå inn i dagens regjering. 90 har varslet at de vil stemme for samarbeid med Ap og Sp.

Hvis fire stemmer blankt, kreves det bare 94 stemmer for å få flertall. I så fall trenger KrF-lederen kun å overbevise tre blå til å stemme rødt.

Etter det VG kjenner til er sentralstyremedlem Hilde Ekeberg en av Hareides nærmeste støttespillere, og hun skal ha full oversikt over hva hvilke delegater vil stemme. Hun vil ikke kommentere avisens opplysninger, men sier:

– Jeg vet om flere som er usikre, og jeg er sikker på at dette på ingen måte er avgjort på forhånd, sier Ekeberg.

VG navngir kun Ingunn Karijord fra Møre og Romsdal som en av delegatene som kan tenkes å stemme rødt. Hun avviser imidlertid dette.

– Jeg kommer ikke til å stemme rødt, skriver Karijord i en tekstmelding til avisen.

(©NTB)

