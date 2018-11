KrF-Hareide: - Det er folk som har såret meg i partiet

Knut Arild Hareide avslører at han skal et oppgjør med visse partifeller.

Det var under kveldens «Debatten» på NRK at KrF-lederen kom med den oppsiktsvekkende uttalelsen.

- Det har vært enkeltpersoner som har skuffet meg. Ja, jeg har blitt såret i prosessen, men jeg har nok også såret noen. Men det er fordi jeg visste at hvis jeg ikke utfordret partiet ville veivalget gått en annen vei. Jeg har vist en side av meg som jeg ikke visste bodde i meg selv, sa Hareide.

Ta opp ting som ble sagt på veien

Partilederen varsler at han vil ta seg tid til å prate med de det gjelder.





- Jeg skal fortsatt gjøre en jobb for KrF, men det er ting som har blitt sagt på veien som jeg skal ta opp med dem det gjelder, fortalte Hareide.





Programleder Fredrik Solvang spurte rett ut om det gjaldt folk i partiet.





- Ja, svarte Hareide.





SÅRET: Knut Arild Hareide varsler at han vil ta et oppgjør med folk i partiet.





Vil holde seg helt på sidelinjen

KrF-politikeren understreket at det viktigste nå er at partiet står samlet. Partilederen har fortsatt ikke gått av formelt, men har sagt tidligere at det er unaturlig for ham å være KrF-leder etter at regjeringsforhandlingene er ferdig.





Han vil selv stå helt på sidelinjen under forhandlingene. Det er nestleder Kjell Ingolf Ropstad som skal lede forhandlingene på vegne av partiet.





- Jeg har stor tiltro til Kjell Ingolf Ropstad. Det er en politiker jeg er utrolig stolt over, fastslo partilederen.





Ifølge Ropstad vil sonderingene starte allerede til uka, med ham selv, nestleder Olaug Bollestad, sentralstyremedlem Erik Lunde og rådgiver i KrFs stortingsgruppe Jorunn Hallaråker i delegasjonen.





























