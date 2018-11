KrF-ledelsen er enige om hemmelig votering

Kompromisset som ble vedtatt torsdag, innebærer at de tre forslagene blir likestilt - med hemmelig votering.

GARDERMOEN (Nettavisen): KrF avsluttet sitt fire timer lange landsstyremøte like før klokken 20.

KrF-ledelsen møtte pressen klokken 19.40 og fortalte at det blir skriftlig hemmelig votering om de tre forslagene. Altså skal det stemmes over om KrF skal i en rødgrønn eller blågrønn regjering. Samtidig skal det stemmes over om de forsatt skal stå utenfor regjering og være et opposisjonsparti, som i dag.

Deretter blir det en "finalevotering" om de to forslagene som fikk flest stemmer.

Landsmøtet bestemmer

Landsstyret er partiets nestøverste organ, som har finpusset dagsordenen for landsmøtet fredag. Det betyr at torsdagens vedtak kan bli overprøvet når landsmøtet møtes fredag klokken 11.

Parlamentarisk nestleder, Hans Fredrik Grøvans, har dermed fått gehør for å likestille de tre forslagene.

- Nå skal det stemmes over alle tre samtidig, så alle må skrive et alternativ på en lapp. Så vil de to som får flest stemmer, gå videre til finalen, forklarer Grøvan pressen.

Han legger ikke skjul på at dette styrker hans forslag.

- For meg var det viktig med gode demokratiske prinsipper for votering. Jeg har vært imot hemmelig votering, men nå landet vi på et kompromiss, og det synes vi er helt greit. Det er ikke perfekt, men atskillig bedre enn det var, sier Grøvan.

Han sier det ikke var langt unna 100 prosent støtte for kompromissforslaget.

Opprinnelig skulle det bare være avstemning om KrF skulle i regjering eller ikke, og deretter hvilken regjering. Dersom det ble stemt for å gå inn i regjering.

KrF-leder Knut Arild Hareide (t. v.) og nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

KrF-leder Knut Arild Hareide sa det var et stort flertall for denne løsningen, uten å ville spesifisere. Det er uansett landsmøtet som fredag bestemmer hvordan voteringen faktisk skjer.

- Dette vil også bli gjenstand for en kort diskusjon og debatt i vårt landsmøte. Det er landsmøtet som gjør endelig vedtak om dette fredag, sa Hareide til en samlet presse.

Etter det Nettavisen kjenner til gikk en samlet partiledelse, bestående av Knut Arild Hareide og nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, inn for å ha hemmelig votering.

KrF-ledelsen møtte sultne pressefolk klokken 19.40.

Hareide innrømmet også å ha hatt samtaler med både Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H).

- Det er snakk om korte møter, og det er naturlig å holde begge orientert om hva som kan bli konsekvensene av våre samtaler. Det har vært korte møter, og vi er enige om å ha kontakt og dialog i etterkant av vårt landsmøte.

Nå får landsmøtet siste ordet.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som støttet hemmelig votering, er forberedt på at det vil bli diskusjon om prosessen på landsmøtet fredag.

- Jeg vil gjerne legge til at det var en veldig god runde i landsstyret med mange forskjellige spørsmål. Vi har landet på er et stort flertall som har landet på denne løsningen, så er vi forberedt på at det vil komme forslag til andre løsninger på landsmøtet i morgen, så vil landsmøtet fatte et endelig vedtak, sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad.

Nettavisen snakket med en fortørnet parlamentarisk nestleder, Hans Fredrik Grøvan, før møtet.

Etter at landsstyret hadde konkludert var han fornøyd.

- Jeg er veldig godt fornøyd med dette kompromisset, at vi klarer å behandle allforslagene som sidestilte forslag. Det tror jeg tjener både en god og verdig behandling av forslagene, sa Grøvan til pressekorpset.

- Samtidig har vi også blitt enige om en skriftlig votering, som har ligget som retningslinjene siden fra den første dagen. Det kompromisset, at det fikk et så overveldende flertall, som en anbefaling til landsmøtet, det tror jeg er et veldig godt utgangspunkt for å slippe en lang prosedyre på landsmøtet fredag.

Før landsstyret samlet seg håpet han på gjennomslag for at de to regjeringsalternativene og hans forslag om å forbli i opposisjon, skulle likebehandles.

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan.

- Jeg tror det er viktig at vi får en voteringsorden som stiller de tre forslagene på lik linje. Med det opplegget som nå ligger på bordet, innstillingen fra landsstyret, er det ikke ivaretatt. Dette er en ren politisk overstyring for å luke ut et av alternativene. Så jeg håper vi kan få en litt mer demokratisk måte å behandle de tre forslagene på enn det det legges opp til, sa Grøvan til pressen før landsstyremøtet startet.

Sentralstyremedlem Tove Welle Haugland fortalte Nettavisen like før møtestart hvorfor hun er imot hemmelig votering fredag.

Les også: - Nei til hemmelig votering på fredag

- Hvorfor mener du hemmelig skriftlig valg blir feil?

- Fordi denne prosessen fra start av og til nå har vært åpen. Dermed er det helt naturlig at vi også avrunder på åpent vis, sier Haugland, som støtter den blå linjen - altså samarbeid med Solberg-regjeringen.

