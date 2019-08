KrF-lederen fikk Støre til å banne

- Jeg tenkte at nå er han på tynn is, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til Nettavisen.

ARENDALSUKA (Nettavisen): KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier til Nettavisen at han skvatt litt da Ap-leder Jonas Gahr Støre bannet på direkten i valgkampens første partilederdebatt.

I duellen mellom de to brukte Støre ordet «jævlig».

- At du som KrF-leder får Støre til å banne, hva synes du om det, Ropstad?

- Det er egentlig ikke bra .., ler Ropstad - og legger til:

- Jeg må innrømme at jeg tolket det som at «nå er han på tynn is, nå er han presset», for Støre er en dannet mann som jeg respekterer høyt, og han pleier ikke å banne, sier Ropstad til Nettavisen.

- Men går det noe inn på deg?

- Nei, jeg synes det er fint at man ikke banner på norsk tv, det gjør jeg jo, men jeg er vant til at folk banner, så det lever jeg veldig godt med.

Støre: - Ble engasjert

Nettavisen spurte Støre om hvorfor han bannet på direkten.

- Støre, du overrasket Ropstad med banning på direkten?

- Ja, nå skal jeg ikke gjenta det på skjermen ..., sier Støre og tenker seg litt om.

- Var det planlagt?

- Det var litt engasjement som kanskje gikk langt, da, sier Støre.

- Nærmeste Støre kommer et badboy-stempel

Det var ikke bare Ropstad som skvatt av Støres banning. På Twitter ser vi følgende reaksjoner:

« Å si « jævlig » på TV er det nærmeste Jonas Gahr Støre vil komme et badboy-stempel.»



« Hæææ... sa Jonas jævlig ??»

«På vestkanten er det lov å bruke « jævlig » utendørs.»