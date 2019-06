KrF-nestleder: - Skal jeg gå i Pride, skal jeg mene det

- Det er helt uhørt at mine kristne homofile venner skal tåle så mye hets, sier KrF-nestleder Ingelin Noresjø.

Som Nettavisen skrev tidligere i uka, styrer hele KrFs ledelse og alle partiets statsråder unna Oslo Pride-paraden lørdag.

Da KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ble barne- og familieminister i januar, var han krystallklar på at han ikke vil delta i paraden, fordi han er uenig med den politiske agendaen til arrangøren FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Men KrFs nye nestleder, Ingelin Noresjø, åpner i motsetning til sin partileder opp for at hun kan delta senere år.

- Jeg har tenkt mye på deltakelse dersom jeg hadde hatt muligheten. Jeg kjenner på et ansvar som kristen å anerkjenne og støtte mennesker som opplever trakassering og støtte mennesker som opplever trakassering og rett og slett hat og hets, fordi de vil være seg selv, sier Noresjø til Nettavisen.

- Det er helt uhørt

Noresjø påpeker at heller ikke hun støtter alt FRI står for, men mener det likevel er behov for å markere støtte til LHBTI-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner, red. anm.)

- En av tre grunnverdier for KrF er nestekjærlighet. Det tar jeg på alvor. Jeg vil derfor vurdere å delta senere år, og da under parolen Skeivt Kristent Nettverk, sier hun.

TUSENVIS: Mange deltok i Oslo Pride-paraden i fjor. Her går paraden gjennom Grønland med tusenvis av regnbueflagg. Foto: (NTB scanpix)

KrF-nestlederen sier hun da vil gå for å støtte sine homofile venner.

- Det er helt uhørt at mine kristne homofile venner skal kalles antikrist og tåle så mye hets. Da vil jeg tåle det samme med mine venner, sier Noresjø, som i år ikke får deltatt i paraden, fordi hun skal delta på åpningen av det nye Jektefartmuseet i Bodø.

Se video av fjorårets parade:

- Må ikke være en plikt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad begrunner sitt nei til å gå i paraden med at han er «sterkt uenig i FRI sin politiske agenda når det gjelder å innføre polygami, fjerne sexkjøpsloven som beskytter sårbare kvinner eller å åpne for surrogati».

Noresjø sier hun forstår at Ropstad ikke deltar i paraden.

- Kjell Ingolf deltar ikke i Pride, og det både respekterer jeg og forstår. Han begrunner det godt, og det må ikke være noen plikt for noen politiker å delta på arrangement av ulike slag, sier hun, og utdyper:

- Å pushe eller ha veldig sterke forventninger har motsatt effekt på meg. Dersom jeg skulle kjenne på at å gå i Pride var nødvendig fordi jeg er nestleder i KrF, ville jeg latt være. Jeg vil vurdere å gå i Pride senere år, nettopp fordi jeg vil støtte mine kristne venner. Ikke fordi det forventes av meg på grunn av min posisjon. Da blir det bare symbolsk. Skal jeg gå i Pride, skal jeg mene det.

DELTAR IKKE: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og 1. nestleder Olaug Bollestad deltar ikke i Pride-paraden i Oslo lørdag. FRI-leder Ingvild Endestad (bildet) sa tidligere i uka at hun var bekymret for KrFs holdninger. Foto: Ntb/scanpix

- Blir oppriktig lei meg

Norsjø tar samtidig et kraftig oppgjør med kristne som ikke aksepterer homofile.

- Det berører meg sterkt når homofile forteller om at de blir spyttet på på gaten. Jeg blir sint når jeg leser om terror-handlinger mot LHBTI-miljøer i verden. Og jeg blir oppriktig lei meg og skuffet når jeg snakker med kristne homofile som ikke føler at de blir akseptert som kristne, av andre kristne. Hvem har rett til å frata andre menneskers tro? undres hun.

Tidligere i uka sa også leder i FRI, Ingvild Endestad, at hun var bekymret for KrFs holdninger.

- Det aller viktigste for oss er å ha partier og myndigheter som står for like verdier og likeverd for alle gjennom hele året, og det største problemet for oss er at KrF fremholder ekteskapet mellom mann og kvinne som et bedre ekteskap og at noen familier er bedre enn andre, sa Endestad til Nettavisen.

Skryter av Hareide



Det skapte diskusjon da tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide gikk i homoparaden i 2016 med kona Lisa Maria. Endestad skrøt av Hareides deltakelse i paraden.

- Det var veldig fint at Hareide deltok, og at han også var tydelig på verdiene om likeverd når han snakket. I tillegg puttet han handling bak ordene sine, sa hun.

FÅR SKRYT: Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide gikk sammen med kona Lisa Marie i Oslo Pride-paraden gjennom Grønland i 2016, og får skryt av FRI-lederen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Betydde det mye at KrF-lederen deltok?

- Ja, ikke minst for skeive i KrF, og kanskje også for skeive kristne, sa Endestad.

Hareide opplyser at han ikke deltar i år:

- Jeg kommer ikke å gå i pride i år. Lisa Maria og jeg opplevde det begge fint å få gå i Pride. Men i år har vi andre planer den helga, skriver han i en epost.

Det er ventet at 45.000 personer skal gå i Pride-paraden, og at 250.000 personer vil se på den fargerike paraden som går gjennom Oslos sentrumsgater.

Paraden starter på Grønland klokken 13 lørdag, og ender i Spikersuppa i Pride park. Flere kjente personer og politikere, deriblant statsminister Erna Solberg (H), vil delta.