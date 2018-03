KrF-ordførere advarer mot å utløse regjeringskrise

En rekke KrF-ordførere er skeptiske til å bidra til en regjeringskrise for statsminister Erna Solberg (H). Flere er i tvil om hva de vil at partiet skal gjøre.

NRK har snakket med 12 av Kristelig Folkepartis 17 ordførere. Halvparten av dem sier de ikke har bestemt seg for om KrF bør støtte mistillitsforslaget eller ikke.

Partiet skal mandag avgjøre om de skal støtte mistillitsforslaget Rødt fremmet mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det vil være spesielt å skulle felle en borgerlig regjering og bidra til en rødgrønn regjering, sier ordfører Thor Håkon Rømberg i Rømskog kommune i Østfold.

Flere ordførere mener en eventuell regjeringskrise nå vil komme på et ubeleilig tidspunkt for KrF.

– Listhaug bør få en sjanse til for ikke å risikere en regjeringskrise på denne saken her, sier ordfører Kjetil Glimsdal i Grimstad.

Også ordfører Stein Robert Osdal i Selje i Sogn og Fjordane er bekymret for hvilke konsekvenser en eventuell regjeringskrise kan få for partiet, men han vil derimot støtte mistillitsforslaget.

– I verste fall kan det presse KrF til et retningsvalg. Men det er underordnet akkurat nå. Nå handler det om at justisministeren over tid har vist at hun ikke skjøtter vervet sitt. Jeg mener derfor KrF bør støtte mistillitsforslaget, sier Osdal.

Froland-ordfører Ove Gundersen sier han helst vil at Solberg bytter ut Listhaug som justisminister, men synes likevel det er vanskelig å skulle gå for mistillitsforslaget.

– Hadde vi ikke risikert å felle regjeringen i denne saken, så ville jeg støttet et mistillitsforslag, sier han.

