KrF: Over 1000 nye medlemmer

- Helt fantastisk, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide på Twitter.

Saken blir oppdatert.

Medlemmene strømmer til KrF.

Seks dager etter at KrF-leder Knut Arild Hareide gjorde det klart at han velger Ap og Sp, har partiet fått over 1000 nye medlemmer.

Les også: Stavrum: Hvor billig vil Lysbakken selge seg?

Hareide skriver på Twitter torsdag morgen at:

- Helt fantastisk. Over 1000 nye medlemmer til KrF! Velkommen med på laget!

Helt fantastisk. Over 1000 nye medlemmer til KrF! Velkommen med på laget! pic.twitter.com/SqeHFywlux — Knut Arild Hareide (@KAHareide) October 4, 2018

Les også: Erna Solberg: – KrF tror gresset er grønnere på andre siden

Nettavisen har vært i kontakt med KrF for å få vite hva medlemmene oppgir som grunn for å melde seg inn og hvor mange som har meldt seg ut.

Mest sett siste uken