KrF refser Frps forbud mot bønnerop

Fremskrittspartiet bidrar til et kaldere og splittet samfunn ved å ville forby bønnerop, mener KrFs nestleder Olaug Bollestad.

Forbud mot bønnerop i det offentlige rom ble vedtatt med et klart flertall på Frps landsmøte, selv om redaksjonskomiteen ville avvise det. Vedtaket bidrar ikke til å bedre samarbeidsklimaet med KrF.

– Ved å fremstille bønnerop som et samfunnsproblem, når vi vet at ingen norske moskeer praktiserer dette, bidrar Frp til å fremstille en religiøs minoritet som et problem og en trussel for «fred og ro i nærmiljøene», sier KrFs nestleder Olaug Bollestad til NTB.

Kaldere

Hun frykter at en slik fremstilling kan få alvorlige konsekvenser:

– Dette er noe som i neste omgang rammer oss alle, fordi vi alle må leve i det kalde og polariserte samfunnet som blir resultatet av denne måten å argumentere på. Det gjelder enten vi er kristne, ateister eller noe annet, sier Bollestad.

KrF-nestlederen sier at hun jobber for et varmere samfunn der tillit mellom mennesker bygges nedenfra, i familier, i menigheter og i frivilligheten.

– Et slikt samfunn må bygge på en grunnleggende respekt for hverandre og for menneskerettighetene, sier Bollestad til NTB.

Misbrukes

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim sto bak forslaget fra Buskerud Frp som også partileder Siv Jensen stemte for.

Han avviser argumentet om at bønnerop er en menneskerettighet.

– Jeg er for menneskerettigheter, men mot misbruk av menneskerettigheter, sa han i debatten.

Ikke Ap-styrt

Engen-Helgheim viste til at Ap har rykket ut og kritisert forslaget fordi det forbyr noe som ikke er et problem.

– Vi skal ikke la Ap sette premissene for våre saker. Bønnerop er ikke et problem i dag, og jeg vil ikke at det skal bli et problem heller, sa Engen-Helgheim til applaus fra landsmøtesalen.

Ikke et problem

Venstres leder Trine Skei Grande ankom Frp-landsmøtet rett etter at bønnerop-forbudet var vedtatt. Hun er mer på linje med Ap enn Frp i denne saken.

– Frp må få lov til å mene dette. Men jeg tror ikke bønnerop er et problem som folk føler på i hverdagen, sier Grande til NTB.

At man ikke kan forby alt man er mot, og at bønnerop ikke er et problem, ble trukket fram som argumenter av forslagets motstandere i debatten, uten å vinne fram.

Kirkeklokker også?

Stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen viste til at det kristne kulturarven er tusen år gammel i Norge, mens islam kom til landet på 1970-tallet.

– Disse to kan ikke likebehandles. Det er ikke mulig å sammenligne bønnerop med kirkeklokker, sa Amundsen etter at stortingsrepresentant Silje Hjemdal fra Hordaland hadde omtalt et forbud som kommunistisk.

– Hva blir det neste, skal vi forby kirkeklokker, lød hennes retoriske spørsmål.

Det var langt fra sterkt nok til å overbevise tilhengerne av en forbudslinje, som blant annet argumenterte med føre-var-prinsippet.

